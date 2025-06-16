Почему многие браки распадаются сразу после свадьбы

Разбираемся вместе с психологом, почему большое количество браков распадается в первый год совместной жизни и как этого избежать.

Эксперт: Марианн Абравитова, психолог

Почему быстро распадаются браки

По ее словам, скоропостижные разводы обоснованы реалиями современного мира. Люди чувствуют себя свободными личностями, которые могут жениться и разводиться по своему усмотрению без каких-либо сложностей, как только им этого захочется. Но главная причина быстрых разводов — отсутствие настоящей любви.

— Если люди вступили в брак, руководствуясь только влюбленностью и страстью, то долго эта эмоциональная основа не будет существовать. Люди достаточно быстро приходят в себя, видят истинное лицо своего партнера и понимают, что это совершенно не тот человек, которого они хотят видеть рядом с собой на протяжении всей жизни. С их отношений слетают флер и иллюзия, — говорит она.

Психолог отметила, что при влюбленности людям свойственно «накидывать» на партнера тот сценарий и восприятие противоположного пола, каким его хотели бы видеть. Это касается как поведения и привычек, так и внешности.

— Если в отношениях нет настоящей любви, которая является фундаментом крепкого брака, то все рушится достаточно быстро. Влюбленность уходит в песок, и от нее ничего не остается, — считает Абравитова.

По ее мнению, хорошо, что у россиян есть возможность быстро выйти из таких брачных союзов. Однако важно сделать правильные выводы, чтобы вновь не попасть в эту иллюзорную ловушку.

— Это отличный тренажер, потому что человек понимает, каких отношений он больше не хочет, и в следующий раз он подходит к созданию семьи более серьезно и взвешенно. Но это работает так только при условии, если это нормальный и адекватный человек, который умеет делать выводы из ситуации, чтобы не повторять прошлых ошибок, — говорит она.

Помимо этого, как рассказала эксперт, большое количество девушек в нашей стране считают, если они не были замужем, то они ущербные и никому не нужны. Именно поэтому многие женщины выходят замуж только для того, чтобы поставить печать в паспорте, а потом быстро расходятся с супругом.

— Они уверены, что становятся женщинами с историей, у которых был брак. Это пережитки прошлого, но его отголоски еще существуют, особенно в провинциальных городах нашей страны. Девушки выскакивают замуж лишь бы за кого, а потом попадают в печальную статистику разводов в первый год совместной жизни, — поделился психолог.

Как не пополнить печальную статистику разводов

Специалист объяснила, что у человека должно быть правильное понимание о брачном союзе.

— Сейчас в школьных программах детей учат пониманию, что семья и брак — это ответственность, ячейка общества, а не только секс и эмоции. Именно когда у человека есть понимание, что семья создается, чтобы рожать детей и идти вместе по жизни не только как любовники, но и как друзья, соратники, быть поддержкой друг другу, тогда он будет правильно подходить к созданию семьи и семейным ценностям, — говорит она.

Психолог напомнила, что на данный момент выросло уже несколько поколений, которые имеют ложные представления о семейной жизни. Поэтому не стоит торопиться подавать заявление в ЗАГС — лучше сначала проверить свои чувства, подольше пообщаться с избранником, пожить вместе.

— Встречи, занятие сексом, романтика, свечи, море, пляж, песок и пальмы — это одно, а совместная жизнь на одной территории рядом друг с другом — это очень мощная проверка на прочность, которая покажет, смогут ли люди притереться друг к другу. Страсть пылает ярким пламенем всего несколько месяцев, и то при условии, что есть дефицит общения с партнером. Влюбленные накладывают друг на друга определенные иллюзии, превозносят партнера в своих мыслях, рисуют образ, которого на самом деле не существует. Эта иллюзорность подкидывает угольков в топку, но рано или поздно розовые очки спадают, — заверила эксперт.

Эксперт советует, если загорелась страсть после периода дефицита общения, нужно попробовать пожить вместе.

Если партнеры продержались хотя бы два-три месяца, то они прошли рубеж, с помощью которого можно понять, подходят они друг другу или нет, смогут ли их чувства переросли в любовь и смогут ли они вместе идти по жизни. Если, например, люди сразу съезжаются в начале отношений, то страсть может сразу выгореть, партнеры быстро друг другом насладятся и начнется реальная жизнь, которая также покажет, возможна ли настоящая любовь в этом союзе, которая приведет к браку, — заключила Абравитова.

Источник: vm