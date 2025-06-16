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Телефон умеет больше, чем вы думаете: лучшие лайфхаки 0 2051

Люблю!
Дата публикации: 16.06.2025
BB.LV
Телефон умеет больше, чем вы думаете: лучшие лайфхаки

Смартфоны давно стали ближайшими помощниками, однако большинство пользователей использует лишь часть их возможностей. Некоторые скрытые функции способны сэкономить время, энергию или даже защитить личные данные, но остаются незамеченными.

Режим полета для более быстрой зарядки

Установив "В самолете" на время подзарядки, телефон выключает радиомодули, прекращает поиск сети и не тратит энергию на передачу данных, поэтому батарея наполняется заметно быстрее.

Временное увеличение памяти

Очистите кэш приложений в настройках хранилища, чтобы высвободить сотни мегабайт или переходите на легкие версии сервисов — Facebook Lite, Messenger Lite, YouTube Go: они занимают гораздо меньше места.

Более удобная клавиатура

Gboard и SwiftKey поддерживают свайп-набор, встроенный перевод и мгновенный поиск, превращая стандартный ввод текста в быстрый многофункциональный инструмент.

"Найти мое устройство" в Google

Достаточно войти в собственную учетную запись и ввести в поиске команду "Найти мое устройство" - сервис отобразит местоположение телефона на карте и позволит заблокировать или прозвонить.

Лучшая фокусировка камеры

Во время видеосъемки ладонью прикройте микрофон: так датчики быстрее сфокусируются на объекте. Включенная сетка в настройках поможет правильно выстроить композицию кадра.

Дополнительная защита данных

Системные средства или посторонние AppLock позволяют устанавливать пароль на мессенджеры или галерею. Так вы защищаете приватные разговоры и фотографии даже в случае потери смартфона.

Подставная геолокация

GPS-спуфинг позволяет изменить видимое местоположение в приложениях, например, в сервисах знакомств. Используйте эту возможность осмотрительно, чтобы не нарушить правила платформы.

Копирование текста с фото

Google Lens и встроенный в Gboard режим сканирования текста позволяют выделять и копировать написанное прямо из снимков – это удобно для быстрого сохранения заметок или цитат.

OTG для внешних устройств

Поддержка USB On-The-Go превращает смартфон в минихаб: подключите флешку, мышку или клавиатуру и работайте с файлами без компьютера.

Автоматизация с MacroDroid и Tasker

Приложения автоматизируют рутину: отключают звук на работе, включают Wi-Fi дома, посылают SMS-напоминания или запускают музыку по расписанию.

eSIM и виртуальные номера

Цифровая SIM-карта упрощает смену оператора, а сервисы TextNow или Numero eSIM добавляют второй номер для путешествий или разделения личных и рабочих звонков.

Лупа

Функция "Лупа" в настройках доступности увеличивает выбранный участок экрана - это полезно при чтении мелкого шрифта или просмотре деталей на фото.

Офлайн-карты

Загрузите нужные районы Google Maps заранее — навигация будет работать даже без интернета, что особенно уместно в путешествиях и зонах с плохим покрытием.

Источник: novyny.live

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