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5 неочевидных советов косметолога по летнему уходу за телом 0 192

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Дата публикации: 17.06.2025
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5 неочевидных советов косметолога по летнему уходу за телом

Лето — это не только ровный красивый загар, модные шорты и вкусное мороженое после бассейна или моря, но и испытание для кожи. Жаркое солнце, соль, хлорка, кондиционеры, песок и частое бритье стратегически важных мест — все это истощает кожу, делает ее сухой, раздраженной и более чувствительной.

Но за телом летом можно ухаживать не только привычным кремом после душа. Косметолог Лиана Давыдова дала профессиональные, но неочевидные советы, которые помогут сохранить кожу мягкой, гладкой и здоровой в жаркий сезон.

Скраб — не перед загаром, а после

Многие думают, что отшелушивание нужно делать до поездки на пляж, чтобы загар лег ровно. Но косметологи советуют делать мягкий пилинг уже после, чтобы обновить клетки и продлить ровный оттенок. «Загар все равно держится в глубоких слоях эпидермиса, а удаление мертвых клеток помогает избежать пятен, шелушения и „леопардовой кожи“. Идеальный вариант — энзимные скрабы или кислотные лосьоны с АНА-кислотами», — говорит эксперт.

Меняйте гель для душа на крем-очиститель

Обычные гели с сульфатами сушат кожу, особенно летом, когда мы моемся чаще. Лучше заменить их на кремообразные или масляные формулы с нейтральным pH. Ищите в составе бетаин, масла жожоба, овсяное молочко или экстракт алоэ. Это особенно важно для зоны декольте, шеи, спины и плеч.

Охлаждающий лосьон наносить не после, а до солнца

Увлажнение перед выходом на солнце помогает коже меньше терять влагу. Это работает как «праймер» под солнцезащитное средство. «Используйте легкие лосьоны с гиалуроновой кислотой, алоэ вера, пантенолом или огуречным экстрактом. Дополнительно можно положить баночку в холодильник — холод усиливает сосудистый тонус и уменьшает отеки», — объясняет врач.

Не отказывайтесь от кислот летом — просто выбирайте правильно

Миф о том, что летом нельзя использовать кислоты, уже устарел. Косметологи советуют: просто выбирайте легкие формулы и наносите их вечером. Например, молочная и миндальная кислоты (в составе лосьонов для тела) прекрасно борются с кератозом, вросшими волосками и тусклостью кожи. Главное — днем всегда использовать SPF, особенно на зоны декольте и плеч.

Увлажнение ног — не вечером, а утром

Если у вас летом отекают ноги, кожа на голенях становится жесткой и раздраженной, меняйте привычку. Косметолог советует наносить охлаждающий увлажняющий крем или гель именно утром, особенно после душа и перед выходом из дома. Это помогает предотвращать воспаления, поддерживать барьер кожи и уменьшать капиллярную сеточку. Обратите внимание на формулы с ментолом, каштаном, кофеином и ниацинамидом.

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