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Деревенский шик: как и с чем носить «фруктово-ягодные» платья и блузки этим летом 0 249

Люблю!
Дата публикации: 17.06.2025
womanhit
Деревенский шик: как и с чем носить «фруктово-ягодные» платья и блузки этим летом

Летние принты в этом сезоне радуют разнообразием. А некоторые позволяют поностальгировать и примерить давно забытые вещи «из прошлого». Само собой, доставать их из бабушкиного сундука с нафталином, не нужно. В магазинах полно новеньких моделей.

И особое внимание среди них привлекают «ягодные» платья, юбки и сарафаны. В 90-е, да и 80-е такие имелись в шкафу каждой модницы. Столь сочный и аппетитный принт просто не мог уйти в небытие. Однако при выборе таких вариантов стоит быть аккуратнее. Дизайнер и создатель бренда одежды Тата Юртова рассказала, в чем опасность ягод, фруктов и цветов на одежде.

Размер и количество — по минимуму

«Ягоды небольших размеров и рассредоточенные по ткани, или в единичном экземпляре (пусть даже это будет платье ягодного цвета с семечками — как одна большая ягодка) будут смотреться пикантно. Но принт с крупными ягодами (фруктами), скорее всего, будет выглядеть чересчур», — поясняет эксперт.

«Ретушируем» пестроту

Чтобы у окружающих в глазах не рябило от ягодной поляны на вашем платьице, лучше сочетать его с более спокойными вещами. В идеале подойдет однотонный свитер или жакет. «Это поможет избежать излишней пестроты, и вы не будете казаться больше, чем вы есть на самом деле (принт с крупными многочисленными пятнами (ягоды, цветы и пр.) визуально сделает вас крупнее», — предупреждает Юртова.

Учитываем возраст

Ну и, конечно, не забываем наряжаться с оглядкой на возраст. На даме 45+ «ягодный» наряд может смотреться нелепо. Тут нужно будет учитывать и особенности фигуры, и стиль макияжа, и обувь сочетать с умом. Более юным девушкам в этом смысле чуть проще, хотя в нынешнем мире моды возрастные рамки ощутимо стираются. Если душа требует ягод, то носим и любуемся своим отражением в зеркале.

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