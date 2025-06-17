Грубейшие ошибки в дизайне, о которых вы и не догадывались

Принцип «сам себе художник» прекрасен, если присутствует художественный вкус. А если его нет? Многие дизайнерские идеи давно устарели, а некоторые были ложными в самом начале. Привычки вешать ковры, заправлять шторы, красить стены в белый — давно неактуальны.

Пора избавляться от стереотипов!

Не превращай свою квартиру в объект для насмешек друзей! Советы в этой подборке ломают стандарты, используй их и будь стильным!

Cовременный дизайн дома

Мебель вдоль стен

Один из самых популярных стереотипов. Многие считают, что так освобождается пространство. Даже если у тебя маленькая комната, намного привлекательней она будет с лаконичным диванчиком и маленьким столом.

Белые стены

Никогда не окрашивай стены белым, это не больница! Идеи современных домов заключаются в использовании приятных и нежных оттенков. Мебель должна гармонично вписываться в интерьер, перебор с цветом фона испортит любую.

Мебель не из комплекта

Пожалуй, самая гениальная идея для декора! Используй разные по цвету кресла, стулья в комнате. Выглядит потрясающе!

Громоздкая спальня

Не покупай спальный комплект полностью, достаточно одной кровати. Прикроватная тумбочка, столик, этажерки — их купи отдельно. Получится намного дешевле, как минимум.

Разные стулья

Долой уныние и скуку на кухне! Время стандартов в прошлом. Используй разноцветные или кардинально разные стулья в оформлении. Главное, они должны быть похожими по габаритам.

Массивная мебель

Помни главное правило оформления: чем меньше комната, тем меньше мебель. Подлокотники, объемные кожаные комплекты — это безвкусица. Современный хит — лаконичный диван, кресла-мешки, маленькие пуфики.

Яркая детская комната

Не стоит использовать все цвета радуги в детской. Ярко окрашенные стены, перебор с декором — вредит здоровью! Детская психика перенапрягается от обилия красок и мелочей. Дети становятся раздражительными, невнимательными. Обустраивай детскую в спокойных тонах, поменьше мебели, полок. Плакаты или рисунки на светлых стенах — идеальный вариант.

Грубая облицовка стен

Сегодня модно оставлять стены комнаты без покраски. Следи, чтобы бетон или декоративная штукатурка не выглядели слишком грубо.

Светлые шторы

Привычка вешать светлые шторы надежно закрепилась в нашем подсознании. Сломай этот стереотип, попробуй темные гардины, занавески. Если у тебя маленькая комната — забудь про них. Завешенные окна давно не используют в современных загородных домах.

Безвкусица в ванной

Экспериментируй в ванной! Не обязательно заклевать плиткой стены от пола до потолка. Разнообразие современных водоустойчивых материалов позволяет выбрать оригинальный фон.

Обилие освещения

Существует правило — чем больше света, тем лучше. С одной стороны — да, светлая комната выглядит лучше, чем темная. Используй этот совет с умом! Не обилие светильников и ламп делают комнату светлой, а минимум мебели, чистые стены и открытые окна. Верхнее освещение оставь для ванной или кухни как дополнительную подсветку.

Создать уют и сделать интерьер многофункциональным сложно. Начни ремонт с проектирования. Не допустить ошибок помогут наши простые рекомендации.

Даже если у тебя маленькая квартира, воспользуйся идеями, которые превратят ее в стильную и современную.