Язык тела: 10 простых жестов, которые привлекут внимание вашего собеседника

Общение с другими — неотъемлемая часть жизни каждого человека. Мы получаем удовольствие, когда говорящий рассказывает нам интересную историю. А если он делает это искусно, мы готовы слушать вечность! Но ведь и слушателю тоже хочется рассказать о чем-то. Для того чтобы вас слушали с интересом, порой не хватает только хорошо поставленной речи. При разговоре с кем-либо важен и язык тела.

В данной статье мы обсудим методы, которые помогут привлечь внимание вашего собеседника.

Какие жесты помогут вам привлечь внимание собеседника?

1. Осанка

Начнем с осанки. Осанка важна как для слушателя, так и для говорящего. Например, лучше держать спину прямо, когда вы ведете диалог — это покажет вашу уверенность и серьезность. Когда же вы являетесь слушателем, можно немного наклонить корпус в сторону собеседника: это едва заметное движение покажет говорящему, что вы внимательно слушаете и включены в тему, что положительно настроит его к вам.

2. Положение тела

Важно и само положение тела при разговоре. Собеседнику будет приятно, если ваш корпус будет направлен прямо на него, когда вы сидите друг напротив друга. Если же позиция другая, чуть-чуть разверните тело и ноги по направлению к собеседнику — это привлечет внимание и заставит вас включиться в разговор.

3. Отзеркаливание жестов

Есть другой интересный метод: отзеркаливание жестов. Это не значит, что нужно повторять за собеседником абсолютно все! Однако незначительные жесты или позы, которые вы ненавязчиво повторяете за другим во время разговора, располагают говорящего/слушающего к вам. Многим людям нравится, когда их собеседники похожи на них. Данным методом можно создать этот эффект!

4. Положение рук

Складывание рук за спиной тоже может оказать определенное влияние на вашего собеседника. Если вы находитесь в позиции говорящего, стоите и при ведении речи держите руки за спиной, это заставит другого прислушиваться к вам: данная поза демонстрирует уверенность и некоторую властность, что сразу в той или иной степени заинтересовывает слушающего.

5. Открытость в положении сидя

В положении сидя важно не прижимать локти к телу. Не бойтесь пользоваться подлокотниками или держать руки в расслабленном состоянии. Так вы покажете свою открытость и незамкнутость собеседнику, что, конечно, привлечет его внимание.

6. Положение ладоней

Ладони — тоже важная часть, когда речь идет о языке тела. Во время разговора, держа ладони открытыми для нашего собеседника, мы показываем свою искренность; сидящий рядом с вами человек это невольно почувствует. Интересно, что и сам человек с открытыми ладонями начинает говорить более правдиво и искренне, нежели во время «укрытия» рук в карманах или под столом.

Говоря о ладонях, следует упомянуть два похожих жеста, которые могут вызывать совершенно противоположные эмоции у собеседника. Если мы поднимаем обеими ладонями голову и демонстрируем говорящему наше лицо, это привлечет его внимание. Во-первых, ваше лицо будет хорошо видно; во-вторых, это покажет вашу заинтересованность в обсуждаемой теме. Однако, если мы подпираем голову лишь одной ладонью, мы непроизвольно можем выдать нашу скуку и утомление, чем сильно огорчим собеседника.

8. Наклон головы

Мы уже упоминали наклон тела, но и наклон головы тоже важен при разговоре, особенно кивки. Если в процессе речи вашего собеседника вы будете размеренно кивать, это расположит его к вам. Однако есть нюанс: не стоит перебарщивать с кивками — это может оказать обратный эффект на человека, с которым вы ведете беседу.

9. Приподнятые брови

Некоторые люди стесняются сильно поднимать брови. Однако можно забыть об этом, когда речь идет об общении. Приподнятые брови говорят об искренних эмоциях. Часто человека, здоровающегося с нами с поднятыми бровями, мы воспринимаем положительно и радушно.

10. Прикосновение к волосам

И наконец, прикосновение к собственным волосам — жест, который нельзя обойти стороной. Он сам по себе является очаровательным и привлекательным как для мужчин, так и для женщин. Интересно, что это движение привлекает внимание не только во время беседы двух противоположных полов. Например, в компании подруг взгляд невольно будет возвращаться к той, которая говорит и при этом касается своих волос.