Шоколад против старения: 5 причин есть его с пользой для красоты и здоровья

Когда говорят, что сладкое — враг фигуры и молодости, ничуть не грешат против истины. Но одно лакомство явно стоит особняком в ряду «запрещенки», потому что качественный темный шоколад с содержанием какао от 70% — это вовсе не «вредный десерт», а почти суперфуд.

В нем содержится мощная армия природных антиоксидантов — полифенолов, которые действительно замедляют старение клеток, улучшают состояние кожи и поддерживают здоровье. Нутрициолог Елена Мухина рассказала, почему шоколад — это не просто лакомство, а разумная инвестиция в вашу красоту и долголетие.

Нейтрализует свободные радикалы

Под действием солнечного ультрафиолета, загрязненного воздуха, стресса и некачественного питания в организме накапливаются свободные радикалы — нестабильные молекулы, разрушающие клетки. «Полифенолы, которыми богат темный шоколад, „ловят“ эти молекулы, предотвращая повреждение ДНК и разрушение коллагена — белка молодости. В итоге — кожа дольше остается гладкой, упругой и сияющей», — объясняет эксперт.

Снижает уровень воспаления

Хроническое воспаление в организме — незаметный внутренний враг красоты и здоровья. Оно провоцирует прыщи, ускоряет старение, разрушает сосуды. Катехины и флавонолы, содержащиеся в шоколаде, блокируют воспалительные сигналы, снижая уровень цитокинов, отвечающих за воспалительные процессы. В результате — меньше раздражений на коже, лучше общее самочувствие (и радостнее взгляд в зеркале).

Улучшает микроциркуляцию и питание кожи

Все те же полифенолы защищают стенки сосудов и улучшают кровообращение. «Для кожи это значит: больше кислорода, больше питательных веществ, быстрее выводятся токсины. Регулярное потребление небольшого количества качественного шоколада делает цвет лица более ровным, а кожу — напитанной и живой», — утверждает нутрициолог.

Активирует «гены долголетия»

Некоторые соединения, например, ресвератрол, действуют на клеточном уровне. Они влияют на эпигенетические процессы, активируя гены, связанные с восстановлением клеток, устойчивостью к стрессу и продлением молодости. Это тот случай, когда десерт работает буквально на уровне ДНК.

Поддерживает настроение и гормональный баланс

Настоящий шоколад не только вкусный, но и гормонально полезный. Он способствует выработке серотонина — гормона счастья, помогает справиться с ПМС, улучшает либидо и снижает уровень кортизола. А где меньше стресса — там меньше морщин и высыпаний. Красивая кожа, как мы все знаем, начинается не с крема, а с хорошего настроения.

«Главное — выбирать качественный продукт с высоким содержанием какао: читайте состав, избегайте сахара на первом месте и не верьте в пользу белого шоколада (в нем какао нет вовсе)», — подытоживает врач.