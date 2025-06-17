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Стало известно содержание брачного договора Анны Седоковой и Яниса Тиммы 0 581

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Дата публикации: 17.06.2025
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Стало известно содержание брачного договора Анны Седоковой и Яниса Тиммы

Артистка намеревалась получить все имущество после развода.

Самоубийство Яниса Тиммы спровоцировало настоящую войну между его родственниками и бывшей женой. Родные спортсмена судятся с Анной Седоковой, пытаясь получить наследство баскетболиста. Интересы семьи погибшего представляет адвокат Мария Гаврилова. Она раскрыла детали брачного договора, заключенного между супругами.

Юрист утверждает, что условия соглашения были не в пользу Тиммы. Предполагалось, что в случае развода все имущество Яниса перейдет в собственность артистки.

«25 мая 2022 года Анна Владимировна ведет несчастного мальчика за уздцы заключать брачный договор, согласно которому он ей до смерти должен. „Твои органы тоже после смерти мои“, — так это выглядит. Я ни разу не видела такой формулировки», — заявила адвокат Мария Гаврилова.

Незадолго до смерти баскетболист распродал все имущество в Латвии, получив около миллиона евро. Эти деньги в итоге достались Седоковой — на вырученные средства звезда жила с супругом в Майами, ни в чем себе не отказывая.

Адвокат предположила, что незадолго до гибели Тимма наконец понял, в какой ситуации оказался. Она отметила, что в последнем сообщении, адресованном Анне, спортсмен назвал ее худшим, что случалось с ним в жизни.

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