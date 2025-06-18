Baltijas balss logotype

5 советов, которые помогут воспитать успешного ребенка 0 192

Люблю!
Дата публикации: 18.06.2025
1001sovet
5 советов, которые помогут воспитать успешного ребенка
ФОТО: Freepik

Некоторым родителям удается воспитать супер-успешных детей, которые достигают вершины своей карьерной лестницы или следуют своим увлечениям с впечатляющими результатами.

Как пишет в статье для CNBC автор книги "Семейная динамика: путешествие в тайны успеха братьев и сестер", она опросила десятки родителей детей с высокими достижениями и более 100 экспертов и пришла к 5 выводам, которые помогут воспитать успешного ребенка.

1. Оптимизм — это все

"Вы можете обеспечить все обогащение в мире и побудить своего ребенка преуспеть в школе, но без ощущения возможности академические успехи не помогут вам далеко", - пишет она.

Сьюзан отмечает, что родители, у которых она брала интервью, поощряли своих детей мыслить масштабно, испытывать надежду и оставаться позитивными.

2. Вы должны знать своего ребенка — и адаптировать свой мотивационный подход к нему

Одно исследование показало, что родители часто не знают, что сказать, когда дети говорят, что не хотят посещать занятия по математике и естественным наукам, которые могут иметь решающее значение для академической успеваемости.

Как отмечает Сьюзан, если говорить детям, чтобы они сосредоточились на чем-то практическом, это не вдохновит их. Вместо этого родители должны были сосредоточиться на том, что сделает это обучение ценным для их детей, исходя из их интересов. Дети, чьи родители использовали этот подход (по сравнению с родителями, случайно назначенными в контрольную группу), в итоге показали результаты по математике и естественным наукам на 12% выше.

3. Обучение и расширение прав и возможностей могут происходить где угодно

Одно исследование показало, что родители часто недооценивают, насколько способны их дети, и как многому они научатся, усердно стараясь даже в повседневных задачах.

"Дети способны на большее, чем мы думаем, и мы знаем, что когда родители вмешиваются, это демотивирует, поэтому мы должны поощрять самостоятельность, а не бояться малейших трудностей", - отмечает эксперт.

4. Не только упорный труд и выдержка — подлинная любовь к знаниям также имеет значение

Многие опрошенные родители считали, что путешествия — это один из способов воспитывать любовь к учебе и глубокое любопытство, и некоторые исследования подтверждают эту точку зрения.

5. Мотивируйте своих детей не тем, что вы "тренер", а тем, что у них есть любовь

Сьюзан отмечает, что все родители, у которых она брала интервью, привносили любовь и радость в помощь своим детям. По большей части они были рядом, чтобы поддержать своих детей, но не считали себя их тренерами и критиками.

Детей очень важно хвалить за их успехи, однако очень большое значение имеет форма похвалы. Ранее психолог назвала одну фразу, которая может помешать вашему ребенку вырасти уверенным и успешным человеком.

Читайте нас также:
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Grill & Fun – вкусы лета
Grill & Fun – вкусы лета
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие
Замуж за иностранца: полезные советы
Замуж за иностранца: полезные советы
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Созданы друг для друга: самые лучшие и полезные сочетания продуктов
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина
Можно ли ходить летом без бюстгальтера: 5 правил, о которых должна знать каждая женщина 1 548
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?
Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе? 352
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры
Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры 535
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением
Ученые доказали, что этот продукт может помочь людям с повышенным артериальным давлением 464

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 29
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 44
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 57
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви
Бизнес
2
Важно называть вещи своими именами: Горкшс об экономической яме Латви 2 78
Израиль и Иран продолжают обмен ударами
В мире
Израиль и Иран продолжают обмен ударами 59
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно Эксклюзив!
Политика
Латвию посадили за большой стол с США, Россией и Китаем. Да только накрыт стол уж очень скромно 95
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО
В мире
Путин уточнил, когда готов встретиться с Зеленским и что думает о перевооружении НАТО 29
Разработки тут ведутся уже давно. Иконка видео
Бизнес
Украинская Добра отойдет 81-летнему главе Всемирного еврейского конгресса: подробности литиевой сделки 44
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине Эксклюзив!
Политика
Сегодня в Сейме: НАТО – Украине, отставка – Силине, льготы – капиталистам США, каждой женщине – по мужчине 57

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео