Что случиться с кожей, если уменьшить употребление кофе?

Утро без дымящейся чудным ароматом чашечки кофе хорошим не бывает. Во-первых, это наслаждение. Во-вторых, кофе проверенный источник заряда энергией, в которой крайне мы нуждаемся в течение трудового дня. В-третьих, кофе помогает проснуться.

Однако наша кожа иного мнения. Сократив потребление кофе, можно рассчитывать на 2 последствия:

Пышущая здоровьем свежая кожа. Кофеин провоцирует выработку гормонов надпочечниками - кортизола и адреналина. Организм, решивший, что он пребывает в стрессовой ситуации, усиленно вырабатывает гормоны. Это приводит к сужению кровеносных сосудов, «обеспечивающих» коже бледный вид. Отказ от кофе со временем вернет коже свежесть. Также порадует здоровый цвет. Довольно часто в кофе добавляется молоко. Подобное сочетание может привести к высокому гликемическому индексу, виновному в повышении инсулина в организме. Последствия не очень приятны – возникшие на коже угри и прыщи.

Но напоследок, реабилитирующее свойство кофе. В ходе 10-летнего исследования, проведенного специалистами, трудящимся в Национальном институте онкологии в США, доказано, что употребление бодрящего кофе благотворно сказывается на снижении риска развития меланомы – на 20%.

Выходит, что утром чашечка любимого кофе вполне оправданна, поскольку есть минусы, но имеются существенные плюсы. Главное, соблюдать меру.