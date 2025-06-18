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Эксперт назвал 3 самые опасные игрушки для детей, которые категорически не надо покупать 0 237

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Дата публикации: 18.06.2025
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Эксперт назвал 3 самые опасные игрушки для детей, которые категорически не надо покупать
ФОТО: Freepik

Эксперт предостерег родителей не покупать определенные виды игрушек для своих детей.

Игрушки могут помочь детям научиться важным навыкам, но также могут просто дать им чем-то заняться, чтобы скоротать время. Эксперт предостерег родителей не покупать определенные виды игрушек для своих детей. Какие именно игрушки могут быть опасными для детей, рассказывает Surrey Live.

Эксперт Том Босворт, заявил, что есть три вида игрушек, которые он никогда бы не рассматривал для покупки для своих собственных детей, поскольку они могут быть "опасными", и предостерег других родителей держаться от них подальше.

Игрушки с батарейками-таблетками

Том настаивает, что он никогда бы не покупал игрушки, которые используют "батарейки-таблетки". Эти батарейки - это маленькие круглые батарейки, которые иногда называют монетными или часовыми, и чаще всего они используются для питания часов, калькуляторов и некоторых пультов дистанционного управления.

Причина, по которой батарейки-таблетки настолько опасны, заключается в том, что их легко проглотить.

Когда их проглатывают, они часто застревают в пищеводе или трахее ребенка. Из-за химического состава этих конкретных батареек, они могут разъедать и прожигать дыхательные пути или пищевод за чрезвычайно короткий промежуток времени. Это может быть чрезвычайная ситуация, которая может привести к смерти".

Водные шарики

Водные шарики, также известные как суперабсорбирующие полимеры (SAP), - это небольшие пластиковые шарики, которые значительно расширяются при контакте с жидкостью. В игрушках они чаще всего используются как сенсорные игрушки, но они могут быть очень опасными при проглатывании.

Они предназначены для текстурной и тактильной стимуляции, чтобы помочь детям с сенсорными проблемами. Но когда водные шарики контактируют с водой, для чего они и предназначены, эти крошечные шарики раздуваются. Было так много случаев, когда дети глотали один водный шарик и умирали, или их дыхательные пути блокировались, потому что эти шарики расширялись.

Наклонные спальные места для младенцев

Наклонные спальные места - это устройства, которые наклоняют поверхность для сна. Их часто рекламируют как обеспечивающие условия для сна младенца в возрасте до одного года, но Том настаивает, что их никогда не следует использовать.

Для взрослых наклоненные матрасы могут помочь уменьшить заложенность носа и облегчить дыхание. Однако у детей это может привести к опасному для сна наклону. Ваш ребенок может заснуть в положении подбородка к груди, что может ограничить его дыхательные пути и помешать дыханию.

Американская академия педиатрии (AAP) годами рекомендовала, чтобы младенцы спали на ровной поверхности, параллельной земле. У них нет достаточной прочности шеи, когда они новорожденные, поэтому, если они спят под углом, их головы могут наклоняться вперед, и это может перекрыть их дыхательные пути.

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