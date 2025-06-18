Как привычка постоянно думать о будущем может испортить вам жизнь в настоящем

Бесконечное прокручивание будущего в голове кажется полезным — мы же готовимся к разным сценариям, верно? Но на самом деле эта привычка незаметно крадет ваше настоящее, пишет the-day.ru

Многие люди часто беспокоятся о будущем, заранее прокручивая в голове тревожные сценарии и расстраиваясь из-за картинки, сложившейся в голове. Однако для собственного блага и морального спокойствия от такого вредоносного поведения лучше отказаться как можно скорее.

Клинический психолог Юлия Тарибо поделилась профессиональными рекомендациями, которые помогут упростить вам жизнь.

Почему мы думаем о будущем и как перестать тревожиться

Привычка думать о будущем закладывается в человеке с детства родителями, которые учат нас быть предусмотрительными и заранее думать о различных вещах. Это про стремление контролировать ситуацию и прогнозировать вероятные сценарии, чтобы избежать неприятных последствий: «Пойдешь без зонтика — намокнешь под дождем», «Будешь долго определяться с профессией — вообще никуда не успеешь поступить» и так далее.

В итоге подобными благими советами нас учат заранее тревожиться о наступлении самых различных событий, упуская из внимания то, что жизнь довольно непредсказуема. А прогнозировать неприятности в перспективе — это значит буквально открывать для них двери.

К сожалению, обычно наши мысли, связанные с будущим, носят отрицательный характер, а не позитивный. Это отчасти обусловлено человеческой природой, в которой заложено предсказание негативных сценариев.

Чтобы отказаться от подобной привычки, для начала полезно осознать, что мы не можем полностью контролировать свою жизнь. Зато способны сделать ее немного проще и приятнее, попрощавшись с шаблонным мышлением и освоив некоторые полезные методики.

Техники, которые сделают вашу жизнь приятнее и проще

1. Учитесь разделять реальность и фантазии

Учитесь работать с мыслями из категории «а вдруг» и «а что, если». Это разрушающее поведение, которое не приносит ничего, кроме негативных эмоций и потери душевных сил. Всегда отделяйте реальное положение вещей от надуманного, созданного в результате вашей богатой фантазии.

Прежде чем начать беспокоиться о еще не наступившем будущем, задайте себе вопрос «это реальная ситуация?» Если да, тогда подумайте, можно ли сейчас что-то сделать для ее улучшения. Если ответ положительный — действуйте, если изменить ничего нельзя — не занимайтесь накручиванием негатива.

2. Концентрируйтесь только на настоящем моменте

В моменты возникновения тревожного состояния, связанного с напрасным беспокойством, стремитесь побыстрее вернуться в настоящий момент, сконцентрировавшись на определенном предмете или звуке. Обращайте внимание на то, что видите и слышите вокруг себя.

Такая техника поможет не уноситься мысленно вперед, чтобы заочно проживать негативные эмоции, а быть в настоящем моменте.

3. Займитесь физической активностью

Вытеснить из головы ненужные и опасные мысли поможет физическая активность, которая одновременно улучшит ваше психологическое состояние и здоровье. Кроме того, доказано, что спорт делает нас более креативными и способными принимать правильные решения. Все дело в том, что во время занятий к человеческому мозгу вместе с кровью приливают питательные вещества и кислород.

В результате вы не только перестаете тревожиться о том, что, вероятно, никогда не случится, но и действительно придумываете хорошие идеи, которые могут изменить ситуацию к лучшему, а также запасные пути.