Не храните в холодильнике: 7 продуктов, которым противопоказаны низкие температуры

Холодильник кажется идеальным местом для хранения всего съедобного — особенно сейчас, когда за бортом температура поднимается все выше. Но на деле некоторые продукты портятся быстрее именно в холоде, теряют вкус или полезные свойства при низких температурах. Вот семь неожиданных позиций, которые вас вполне могут удивить — и советы, где их хранить правильно.

Помидоры

Холод превращает сочные томаты в безвкусные и водянистые. При температуре ниже +10°C нарушается структура их клеток, вкус становится «мыльным», а текстура — рыхлой. Настоящие помидоры лучше дозревают при комнатной температуре, вдали от прямого солнца. Храните их на кухонной полке в один слой, плодоножкой вниз. А если хотите продлить свежесть, просто вынесите их на балкон или в прохладное тенистое место.

Картофель

Холод превращает крахмал в сахар — и картофель приобретает странный сладковатый вкус, а при жарке выделяет вредный акриламид. Идеальные условия — прохладное, темное и сухое место: например, ящик в кладовке или корзина в кухонном шкафу. Главное — не допускать влаги и света, чтобы не пророс. Лучше всего картошка хранится в холщовом мешке или бумажном пакете с отверстиями для вентиляции.

Лук

В холодильнике лук становится мягким, начинает гнить и впитывает запахи других продуктов. К тому же повышенная влажность провоцирует появление плесени. Лучше всего хранить луковицы в темном проветриваемом месте при температуре около +15°C — например, в бумажном пакете или сетке. Кстати, не храните его рядом с картошкой: они ускоряют порчу друг друга.

Чеснок

Чеснок при хранении в холодильнике быстро начинает прорастать, становится резким на вкус и горчит. Ему больше подойдет сухое, прохладное, хорошо вентилируемое пространство — та же кладовая, ящик для овощей или навесной контейнер на кухне. Оптимально держать его в глиняной или деревянной просторной емкости с отверстиями для воздуха.

Хлеб

Мало кто знает, но холодильник — вообще худшее место для хлеба из возможных: он черствеет в два раза быстрее. Влага, нужная для мягкости, в холодильнике испаряется. Держите хлеб в хлебнице, в бумажном пакете или завернутым в полотенце. Можно и заморозить, если съедаете не сразу — тогда нарежьте заранее и доставайте по мере надобности. Только не используйте полиэтиленовый пакет: он задерживает влагу и вызывает возникновение плесени.

Оливковое масло

На холоде масло мутнеет, густеет и может образовать кристаллы. Это не опасно, но влияет на вкус и текстуру. Оливковое масло лучше хранить в темной стеклянной бутылке при комнатной температуре, в шкафу подальше от плиты. Избегайте света и тепла: ультрафиолет разрушает полезные антиоксиданты в составе масла.

Бананы

В холодильнике бананы темнеют и останавливаются в дозревании. Их кожура быстро становится черной, а мякоть теряет вкус. Идеальные условия — открытая фруктовая корзина при температуре от +15 до +20°C. Если хотите замедлить дозревание — держите бананы вдали от яблок и груш, которые выделяют этилен. А если они начали чернеть, используйте их для смузи или бананового хлеба — вкус будет даже лучше. А еще это отличное лекарство при больном горле, если пюре из перезревшего банана смешать с какао-маслом величиной с горошину — дети его обожают.