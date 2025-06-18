Baltijas balss logotype

Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие 0 747

Люблю!
Дата публикации: 18.06.2025
womanhit
Новое качество и глубина: как меняется секс после 50 и как сохранить удовольствие

Возраст — не повод ставить точку в сексуальной жизни, а скорее шанс открыть ее с новой глубиной и качеством. После 50 лет наши тела и психика меняются, нравится нам это или нет, но это не мешает интимной близости — напротив, она может стать более осознанной, чуткой и чувственной. Главное — не воспринимать перемены как потерю, а как приглашение к адаптации. Сексолог Ольга Василенко дала советы, что делать.

Примите перемены как естественный этап

Снижение уровня гормонов (эстрогена у женщин и тестостерона у мужчин) может влиять на либидо, уровень возбуждения и физические ощущения. «У женщин появляется сухость влагалища, у мужчин — менее устойчивая эрекция. Это нормально. Как только вы перестаете ждать от тела „старых“ реакций, исчезает тревожность и возвращается радость от близости. Секс становится не гонкой за результатом, а способом соединиться со своими глубинными переживаниями и партнером», — объясняет эксперт.

Включите тело в работу: физическая активность и тонус

Чем лучше кровообращение, тем ярче ощущается сексуальность. Упражнения на тазовое дно (Кегеля), плавание, йога, силовая нагрузка — все это поддерживает тонус мышц, улучшает работу сосудов и усиливает чувствительность. У мужчин это может продлить эрекцию, у женщин — укрепить ощущения при оргазме. К тому же регулярные тренировки помогают чувствовать себя моложе и увереннее, а это напрямую связано с сексуальным желанием.

Не бойтесь говорить о желаниях и сложностях

Открытый диалог с партнером — главное условие зрелой сексуальности. «Не бойтесь озвучивать, что вам нравится, что стало неудобно или что хотелось бы попробовать. Многие пары после 50 впервые открыто говорят о своих фантазиях, перестают стесняться, и это сильно укрепляет связь. Если разговор не складывается, стоит обратиться к сексологу — даже одна консультация может многое прояснить», — говорит врач.

Используйте смазки, игрушки и новые форматы

Смазка — незаменимый помощник, особенно в перименопаузе и при климаксе. Она избавляет от дискомфорта и возвращает наслаждение. Секс-игрушки помогают расширить границы удовольствия, особенно если традиционные формы близости стали сложнее. Можно попробовать взаимный массаж, тантрические практики, дыхательные техники. Главное — подходить к близости как к исследованию, а не к «нормативу».

Обращайте внимание на общее здоровье и гормональный фон

Сексуальность тесно связана с телом. Если снижается желание, стоит проверить уровень гормонов, щитовидную железу, сосудистую систему. Порой банальный дефицит витамина D или железа влияет на либидо. Гормонозаместительная терапия (по назначению врача) или фитогормоны также могут поддержать сексуальное влечение и улучшить общее самочувствие.

Читайте нас также:
#секс #мужчина и женщина
1
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Ночной загул: эффективные способы привести себя в порядок утром за 5 минут
Ночной загул: эффективные способы привести себя в порядок утром за 5 минут
Секрет идеального блеска: чем почистить почерневшее серебряное кольцо
Секрет идеального блеска: чем почистить почерневшее серебряное кольцо
Вред или польза супа? Кому стоит отказаться от привычного блюда
Вред или польза супа? Кому стоит отказаться от привычного блюда
Что полезнее: белок или желток?
Что полезнее: белок или желток?
Как справиться с болью в суставах после 45: неочевидные советы эксперта
Как справиться с болью в суставах после 45: неочевидные советы эксперта 423
Как очистить микроволновку за 5 минут
Как очистить микроволновку за 5 минут 340
5 опасных мифов о жаре: самые коварные заблуждения
5 опасных мифов о жаре: самые коварные заблуждения 294
10 советов, как сварить действительно вкусный кофе
10 советов, как сварить действительно вкусный кофе 434

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа
В мире
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа 23
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям
Политика
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям 51
До принятия решения о покупке акций airBaltic Литва запросила дополнительную информацию
Бизнес
До принятия решения о покупке акций airBaltic Литва запросила дополнительную информацию 48
ЕС призвали запасаться ключевым сырьем на случай войны
В мире
ЕС призвали запасаться ключевым сырьем на случай войны 73
Народ, мы с вами! Что стоит за приступом любви властей Латвии к населению страны? Эксклюзив!
Политика
2
Народ, мы с вами! Что стоит за приступом любви властей Латвии к населению страны? 2 116
Что едят участники Праздника песни и танца школьников? Молодежь оценивает еду
Наша Латвия
Что едят участники Праздника песни и танца школьников? Молодежь оценивает еду 111
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа
В мире
Барби с инсулиновой помпой. Mattel выпустила куклу с диабетом 1-го типа 23
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям
Политика
Корчагин: каждая рекомендация Госконтроля - призыв к изменениям 51
До принятия решения о покупке акций airBaltic Литва запросила дополнительную информацию
Бизнес
До принятия решения о покупке акций airBaltic Литва запросила дополнительную информацию 48

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео