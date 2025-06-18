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Соскрести всё плохое: как массаж гуаша поможет улучшить кожу 0 218

Люблю!
Дата публикации: 18.06.2025
Kleo
Соскрести всё плохое: как массаж гуаша поможет улучшить кожу

Древнейшая техника массажа, полюбившаяся звездам и блогерам, способна подтянуть овал лица и разгладить морщины. Как получить максимум пользы от скребка гуаша и не навредить коже?

Массаж гуаша (дословно переводится как "соскребать все плохое") – это древняя практика традиционной китайской медицины, которая в последние годы завоевала популярность в мире красоты и велнеса. Хотя этот метод подходит для лечения различных заболеваний, в современном мире он чаще используется для улучшения состояния кожи лица и тела.

Скребки гуаша изготавливают из натуральных материалов – нефрита, розового кварца, обсидиана, агата и дерева. Выпускаются также скребки из различных металлов, стекла, керамики. Инструментом скользят по коже, оказывая умеренное давление. Это стимулирует кровообращение, улучшает лимфоток и помогает вывести токсины. Массаж гуаша помогает снять отечность и избавиться от токсинов, стимулирует выработку коллагена и эластина, разглаживает мелкие морщины и повышает упругость кожи, расслабляет мышцы лица, улучшает его контуры. Уход, нанесенный после массажа гуаша, впитывается в более глубокие слои и эффективнее воздействует на кожу.

Не навреди

Несмотря на кажущуюся простоту, массаж гуаша требует предварительной подготовки. Прежде, чем начинать процедуру, нужно тщательно смыть косметику и загрязнения (даже если ваш любимый блогер демонстрирует в ТикТоке чудеса массажа прямо при полном параде, поверх тонального и хайлайтера!).

Не стоит массировать сухую кожу: важно выбрать подходящее средство для массажа: для нормальной, сухой и обезвоженной кожи подойдет специальное массажное масло, для жирной и проблемной – сыворотка, на которой указано, что она подходит для этой цели. Если готового косметического средства у вас нет, могут подойти базовые косметические масла: персиковое, виноградной косточки, миндальное.

Нажатие на кожу скребком гуаша должно быть ощутимым, но не слишком сильным: если перестараться, можно растянуть кожу и повредить капилляры. Пробуя технику массажа, лучше начинать с движений слабой интенсивности, постепенно увеличивая силу нажатия и наблюдая за реакцией кожи.

Массируя шею, проводите скребком только по ее боковым мышцам. Центральную часть массировать нельзя, это может нарушить работу щитовидной железы.

Массаж гуаша не рекомендуется выполнять после инъекций ботокса и филлеров: это может сократить действие препаратов.

Дело техники

Перед каждой процедурой не забывайте очищать скребок гуаша – промывать его водой с мылом, обрабатывать антисептиком. Нанесите на чистую кожу массажное масло или сыворотку – так, чтобы массажер легко скользил по поверхности кожи. Соблюдайте правильное направление движений, чтобы стимулировать кровообращение и лимфодренаж. Начинайте с зоны подбородка, двигайте скребком от центра нижней челюсти к ушам, прикладывая небольшое усилие. Поддерживайте кожу, чтобы не было растяжения.

Затем переходите к щекам: одной рукой фиксируйте кожу у крыла носа, удлиненной частью скребка проводите от носа к уху, прорабатывая каждый участок 7-10 раз. Осторожно массируйте кожу верхнего века под бровью, нежно поглаживая его плоскостью гуаша и избегая растяжения. С зоной лба можно работать более интенсивно: прорабатывайте ее от переносицы к вискам. Когда закончите массаж одной половины лица, переходите на другую: массируйте скребком по массажным линиям, от центра лица к периферии, перемещаясь снизу вверх.

В среднем такой массаж занимает 5-10 минут: косметологи рекомендуют сделать его частью бьюти-рутины перед ночным нанесением уходовых средств. Этого достаточно для получения выраженного визуального эффекта, уменьшения отечности и разглаживания небольших заломов. Однако если каждый день не получается, не беда: один-два массажа в неделю помогут поддерживать кожу в тонусе и повышать эффективность косметического ухода.

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