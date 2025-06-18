Замуж за иностранца: полезные советы

В первую очередь следует точно осознавать, что вы стремитесь выйти замуж не за иностранца, а за мужчину, являющегося гражданином другого государства. Это важно! Он тоже мужчина, человек, а потому ему присущи как положительные, так и отрицательные качества.

Где познакомиться с иностранцами

Есть несколько способов, например, во время зарубежного путешествия, хотя шансы тут невелики.

Больше возможностей у девушек, работающих в компаниях, связанных тем или иными способом с иностранными гражданами. Это может быть международная компания или отечественный отель, пользующийся популярностью у иностранцев.

Проще и надежнее зарегистрироваться на специальных сайтах знакомств, желательно на зарубежном. Хорошо, если он будет платным, поскольку на нем с меньшей долей вероятности можно встретить жениха, желающего бесплатных развлечений.

Рекомендуется обратить внимание на оформление страницы мужчины, ее информационность:

фотографии хорошего качества (воспользуйтесь сервисами проверки фотографий на уникальность, это можно сделать как сервисом поисковых систем, так и на специальных сайтах, в ходе проверки будут выявлены все ресурсы, где есть эти фото);

личные данные: возраст, черты характера, семейное положение и наличие детей, место жительство, образование, специальность, занятость, хобби и др.

четкие требования к искомой партнерше;

как он видит будущую совместную жизнь.

Сбор информации

Дома, если что можно взять чемодан и «уйти к маме», в чужой стране так не получится. Для собственного блага лучше превратиться в первоклассного детектива и выведать важные аспекты, касающиеся будущей совместной информации.

Когда на карте стоит личное счастье, не до стеснений, а потому надо четко иметь представление об условиях проживания потенциального жениха, его материального положение и кредитную историю. Желательно заглянуть в документы, удостоверяющие личность.

Не секрет, что у европейцев принято отдельно оплачивать счета в барах, однако такое правило также действует у многих в семейных отношениях. Устраивает вас такой подход? Сможете на равных пополнять семейный бюджет? Какого принципа придерживается кандидат в мужья?

Несмотря на личный характер информации, следует выяснить его состояние здоровья, наличие генетических или хронических заболеваний – это серьезная проблема и, как это не жестоко звучит, существенные финансовые траты.

Как показывает опыт, не все девушки четко представляют, что такое менталитет, вероисповедание другой страны. Потом возникают проблемы, когда новоиспеченные жены «не вписываются» со своим уставом в чужой монастырь и не могут принять их устав.

Дети от первых браков, это касается, как ваших, так и его (если они есть). Как он воспримет вашего ребенка? Каков ваш статус по отношению к его детям, распространенно, что все права переходят к ним, а вам в случае его кончины ничего не причитается.

Жених познается в общении

Желательно до узаконивания отношений узнать друг друга в быту. Например, вместе отправиться в какой-то тур на одну/две недели – это оптимальный вариант. Или погостите у него, к себе сразу на длительное время приглашать не стоит, это вы собираетесь уезжать к нему, а не он к вам. Поэтому лучше заранее увидеть условия, в которых предстоит жить.

Стоит насторожиться, если он не спешит знакомить вас со своими родственниками и друзьями. Во-первых, это говорит о несерьезности его намерений. Во-вторых, вы теряете возможность узнать больше информации о своем избраннике (скажи мне, кто твой друг и я скажу, кто ты).

Удачи и будьте бдительны!