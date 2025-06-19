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Cигналы организма: почему нужно следить за здоровьем волос 0 452

Люблю!
Дата публикации: 19.06.2025
Techinsider
Cигналы организма: почему нужно следить за здоровьем волос
ФОТО: Freepik

Редкие волосы, лишняя растительность или внезапное облысение могут быть не только косметической особенностью, но и сигналом организма о гормональном сбое или заболевании. Вот что стоит узнать!

Структура и плотность волос на теле зависят часто от генетики. Однако резкие изменения — повод насторожиться. Врачи объясняют: чрезмерный рост волос, их выпадение или истончение могут быть связаны с нарушениями в гормональной системе, нехваткой питательных веществ или побочными эффектами лекарств.

Не занимайтесь самолечением! В наших статьях мы собираем последние научные данные и мнения авторитетных экспертов в области здоровья. Но помните: поставить диагноз и назначить лечение может только врач.

Что волосы на теле говорят о здоровье

Одна из главных причин внезапного роста волос у женщин — избыток андрогенов. Это состояние, — когда растительность появляется в «мужских» зонах (на груди, спине, лице), — называется гирсутизм.

Гирсутизм может возникнуть как побочный эффект при изменении уровня тестостерона, например, в период менопаузы.

В то же время, снижение уровня эстрогенов может привести к выпадению волос на голове — ещё один распространённый симптом у женщин в зрелом возрасте.

Если рост волос сопровождается нарушением менструального цикла, угревой сыпью и увеличением веса, это может свидетельствовать о синдроме поликистозных яичников (СПКЯ).

Согласно данным Управления по вопросам здоровья женщин США, от СПКЯ страдает около 10% женщин репродуктивного возраста.

Почему нужно следить за здоровьем волос

  • Неравномерное или общее выпадение волос может указывать на дефицит железа. Особенно уязвимы к анемии женщины с обильными менструациями или вегетарианки.

  • Если к выпадению волос добавляются ломкость ногтей и странные пищевые пристрастия, стоит проверить уровень ферритина в крови.

  • Подозрения на проблемы с щитовидной железой должны возникнуть, если одновременно выпадают волосы и появляются изменения в ногтях — например, продольные борозды.

  • Между тем потеря наружной трети бровей — один из характерных симптомов гипотиреоза, который диагностируется через анализ ТТГ.

  • Некоторые лекарства также могут влиять на рост или выпадение волос.

Например, антидепрессанты, антикоагулянты и глюкокортикоиды могут вызывать временное облысение, а тестостерон или андрогенные препараты — усиление роста волос на теле. Обычно эти изменения обратимы после окончания приема медикаментов.

Эксперты заключают: не стоит вычеркивать и еще один фактор. Редкие, но серьезные причины изменений — аутоиммунные заболевания (например, алопеция), когда организм атакует волосяные фолликулы.

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