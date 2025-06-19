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Можно ли ставить микроволновку на холодильник? 0 441

Люблю!
Дата публикации: 19.06.2025
Hochu
Можно ли ставить микроволновку на холодильник?

Раскрываем все секреты безопасного размещения микроволновки.

Без микроволновки на современной кухне не обойтись. Она существенно экономит время и упрощает быт хозяек, всегда спешащих. Это мега-удобно: поставили разогреваться еду, а в то время занимаетесь своими делами и не переживаете, что пригорит или выкипит. А еще ее можно использовать совсем не по назначению.

Но размещение микроволновки на небольшой кухне может стать серьезной неувязкой. Ведь важно учесть наличие розетки и удобство. Поэтому хозяйки могут придумывать разные места: от шкафчиков до подоконника, но чаще всего выбирают установку техники на холодильнике, пишет pixelinform.

4 правила для безопасного размещения

Вес техники. Ставить на холодильник можно только легкую микроволновку. Большой вес может сделать вмятины на поверхности и препятствовать работе техники.

Воздухообмен. Для оптимальной работы необходимо обеспечить нормальную циркуляцию воздуха. Расстояние до стены от стенки микроволновки должно быть не менее 10 см, а от потолка – 20 см. Между микроволновкой и поверхностью холодильника должно быть расстояние хотя бы 1 см. Поэтому лучше выбирать микроволновку на ножках.

Холодильник должен ровно стоять. Если холодильник будет установлен не на ровной поверхности, то даже незначительная вибрация может повредить микроволновку.

Частота использования. При условии, что техника используется редко – можно смело ставить ее на холодильник. Но при частом использовании следует учитывать, что нагретая микроволновка передает тепло холодильнику и может ухудшить его работу. Поэтому, если вы пользуетесь ею много раз в день – лучше найти для нее другое место.

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