День летнего солнцестояния в 2025 году: что нужно сделать в этот мистический день

Летнее солнцестояние — самый длинный день в году. В этот момент Солнце достигает своей высшей точки над горизонтом и начинается астрономическое лето.

Тысячелетиями люди выделяли этот день из череды других и устраивали праздники в его честь. Рассказываем, когда будет летнее солнцестояние в 2025 году и какие приметы с ним связаны.

Слово солнцестояние происходит от латинского слова solstitium, что переводится как солнце стоит на месте. Это связано с тем, что видимое движение солнца на север или юг останавливается перед сменой направления.

В этот день Солнце достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса мира. В Северном полушарии Земли наступит астрономическое лето и будут наблюдаться самый длинный световой день и самая короткая ночь в году.

В 2025 году летнее солнцестояние наступит 21 июня в 05:42 (02:42 GMT). Летнее солнцестояние для Южного полушария в 2025-м приходится на 21 декабря (воскресенье), 18:03. В этот же день в Северном полушарии будет зимнее солнцестояние и самый короткий день в году.

Интересно, что на 22 июня солнцестояние выпадает крайне редко: ближайшее к нам будет лишь в 2203 году.

Предки наделяли день летнего солнцестояния мистическим значением: поведение человека в этот день во многом определяло его будущее на целый год вперед.

Считалось, что купание в водоемах в этот день принесет заряд энергии, бодрости и здоровья, которого хватит на весь год вперед. Ночью в старину плавали обнаженными или в вышитых сорочках. Утреннюю росу собирали, поскольку верили в ее целебную силу.

В день летнего солнцестояния предки плели венки, загадывая при этом желание, и брали любую старую вещь — обувь или одежду. Венок надевали на голову, а вещь бросали в огонь с криком «оплачено». Таким образом, как считалось, производилась оплата исполнения желания. Другой надежный способ исполнения заветного желания в этот день — после загадывания перелезть через 12 заборов.

Считалось: если в самую короткую ночь в году на небе будет много звезд, стоит к осени ожидать обильный урожай грибов.

Приметы и поверья:

В старину верили, что в этот день нельзя поворачиваться к Солнцу спиной или указывать на него пальцем, а также стоило воздержаться от ссор, скандалов или выяснения отношений.

В день летнего солнцестояния просыпались с рассветом, обращались к Солнцу с приветственным словом и просили здоровья и благополучия. Чтобы энергия светила наполнила дом, все окна открывали настежь.

Утренний кофе или чай можно поставить на одну минуту под лучи Солнца, и напиток впитает положительную энергию.

Выходить из дома в этот день рекомендуется в одежде «солнечной» гаммы: от желтого до золотого и оранжевого.

Если в день летнего солнцестояния приобрести какую-либо вещь из золота (солнечного металла), она может стать надежным оберегом для ее владельца.

В этот праздник поощряются любые способы самовыражения — исполнение песен, сочинение стихов, рисование и любые другие проявления творчества.

Вечером стоит устроить ужин при свечах вместо использования электрического света: огонь станет «маленьким солнцем» для тех, кто находится за столом, и принесет им удачу.

Чтобы в доме водились деньги, нужно 20 июня собрать все мелкие монетки в кошельке и тайно спрятать их под порогом или у входной двери. Считалось, что это обязательно привлечет достаток.

Для тех, кто долгое время хотел, но не мог изменить свою жизнь к лучшему, 20 июня — отличный способ это сделать. Нужно пройти по дому и перевернуть вверх дном буквально все предметы — от посуды и табуреток до книг и обуви. При этом нужно приговаривать: «беру и меняю». Перед сном нужно громко сказать: «Дом вверх дном переворачивается, новая жизнь с утра начинается». Утром все вещи нужно вернуть в нормальное положение и при этом оставаться в приподнятом настроении.

При болезнях предки выполняли такой ритуал: выходили на улицу под прямые солнечные лучи и трижды произносили слова: «Обогрей ты меня, солнышко, освети своими лучиками, одели здоровьем крепким, изгони болезнь-хворобу злую! Как солнышко тьму прогоняет, так прогонится и моя болезнь. Да будет так!»

Предки верили, что магические свойства дня летнего солнцестояния помогут снять сглаз или, порчу: для этого нужно было взять блюдце с чистой водой, оставить его под прямыми лучами солнца на три часа, затем обмакнуть в заряженную воду белый платок или кусочек белой ткани, протереть лицо, шею, руки и ноги. Остатками воды нужно было полить любое растение, а полотно — сжечь.

Как отмечают этот праздник в мире?

Издавна ко дню летнего солнцестояния у людей был повышенный интерес. Люди строили свою жизнь с ориентацией на погоду. Повторяющиеся «особенности» того или иного сезона они запоминали и планировали посадки и урожай, опираясь на них. Солнце было для них источником радости и благосостояния. Когда же светило находилось в небе особенно долго, то это означало, что оно «услышит» все самые заветные желания и просьбы. Поэтому день солнцестояния ждали с нетерпением.

В Финляндии этот день – праздник, который отмечается на государственном уровне с 1934 года. День называют Юханнус в честь Иоанна Крестителя. Люди тщательно готовятся к нему: украшают свои дома, плоты и лодки березовыми ветками, а также жгут костры.

У испанцев праздник летнего солнцестояния носит название «День Святого Хуана». Жители сжигают старую мебель, чтобы привлечь удачу, много танцуют и поют у костров, а также купаются в море.

За Северным полярным кругом в день летнего солнцестояния светило вообще не заходит за горизонт, и день там длится все 24 часа. А вот за Южным полярным кругом Солнца в этот день не будет видно совсем, так что обитателей Антарктиды ждет круглосуточная ночь.

У шведов праздник летнего солнцестояния называется по-другому – Мидсоммар. Он отмечается в ближайшую после 19 июня субботу. Отмечается он с размахом: люди накануне солнцестояния устанавливают «шест обещаний» и украшают его цветами, листвой, разноцветными ленточками.

Восточные славянские народы, например, отмечали его как праздник Ивана Купалы. В этот день было принято, во-первых, как понятно из названия, купаться, во-вторых, разжигать костры и прыгать через них. Огонь, как считалось, обладает целебными свойствами и «забирает» весь накопившийся за год негатив.

Ранее день Ивана Купалы совпадал с днем солнцестояния, а затем его перенесли на 7 июля, поскольку был введен новый календарь – григорианский. Но все равно считается, что это торжество, посвященное солнцу и расцвету природы. Летнее солнцестояние означало для древних славян старт новой жизни, пробуждение и расцвет.

День святого Иоанна отмечают в Португалии. В этот день, подобно Ивану Купале, жгут костры и верят в их очистительную силу. Масштабу праздника можно позавидовать: в Порту он проходит на площади Праса-да-Либердаде, в Браге танцуют «танец царя Давида», на Мадейре запускают фейерверки, а на Азорских островах устраивают яркие шествия.

Что нужно делать в день летнего солнцестояния

Лучше всего провести этот день на природе, чтобы «напитаться» солнцем. Можно отправиться на пикник или прогуляться в парке.

Рекомендуется носить одежду ярких оттенков: золотистых, желтых, оранжевых, красных, зеленых. Главное, чтобы одежда ассоциировалась с чем-то позитивным, радостным. Можно также не ограничивать себя в аксессуарах – чем они ярче и чем их больше – тем лучше.

Утром обязательно нужно помыться. Это считается символом очищения и обновления.

Можно составить карту желаний и вообще заниматься в этот день визуализацией того, чего хотелось бы достичь. Солнце все «слышит»!

Медитации, йога, прослушивание различных мантр тоже будут очень кстати.

Что нельзя делать в день летнего состояния

Конечно, в такой радостный день нежелательно грустить и предаваться унынию. Если испытываете чувство одиночества – направляйтесь в гости или позвоните близким людям. Наверняка с вами охотно поделятся какой-нибудь радостью.

Агрессия, злость, обида могут оттолкнуть от вас удачу, так что желательно прожить этот день без подобных негативных эмоций. Нельзя провоцировать конфликты и портить другим настроение.

Нельзя в этот день вырывать растения и вообще причинять вред природе. Если вы собрались на пикник, то проследите, весь ли мусор вы за собой убрали.

Какие есть приметы, связанные с днем летнего солнцестояния

Все они, конечно, так или иначе соотносятся с погодными явлениями.