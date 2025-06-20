Мохнатые монстры: как игрушка Лабубу стала мировым трендом и стоит ли бить тревогу

Ролики заполонили интернет, а сама игрушка стала появляться повсеместно. Ее вешают на сумки и просто носят с собой, а селебрити публикуют счастливые снимки с очередной покупкой. Почему Лабубу завоевала такую популярность и покорила модников, став настоящим феноменом? Разбираемся вместе с психологом.

Откуда взялся Лабубу

История игрушки начинается в 2015 году. Гонконгский художник Касинг Лунг выпустил серию рассказов про монстров, где Лабубу были одними из героев. На ярких персонажей обратила внимание китайская компания по производству игрушек Pop Mart и в 2019 году создала одноименные плюшевые куклы. Они были выпущены в различных сериях и дизайнах и упакованы в «слепые коробки», т. е. покупатели не знают заранее, какая именно версия окажется внутри. Игрушка продавалась ни шатко ни валко до тех пор, пока участница популярной южнокорейской группы Blackpink Лиса не появилась с ней в соцсетях. Ролик с ушастым монстром стал вирусным, а продажи игрушки резко взлетели. Ну и понеслось! И вот уже весь мир сходит с ума по забавной пушистой фигурке.

Певица Лиса с Лабубу. Соцсети.

Игрушка выпускается в более чем 300 вариантах, среди которых есть ограниченные выпуски, что делает ее привлекательной для коллекционеров. Цена на редкие экземпляры доходит до нескольких тысяч долларов. 10 июня 2025 года на аукционе в Пекине единственный в мире мятный Лабубу был продан за рекордную сумму в 1,08 млн юаней.

«Чтобы понять, почему именно Лабубу оказалась в центре внимания, важно взглянуть глубже — не на форму или цвет, а на эмоциональный отклик, который она вызывает. Игрушки — это не просто предметы, это отражения внутреннего мира. Они помогают детям, подросткам и взрослым понимать свои эмоции. Лабубу нарушает привычную эстетику: она не идеально красивая, немного странная и неоднозначная. Именно это делает ее близкой многим», — рассказывает психолог, эксперт-практик, исследователь, автор собственных методик по работе с психологическими травмами Ника Болзан.

И селебрити туда же

В стороне от мирового тренда ни остались и знаменитости. Один за другим взрослые уважаемые личности стали скупать зубастых монстров и украшать ими свои дорогие брендовые сумки. Тренд поддержали Рианна, Дуа Липа, у Ким Кардашьян их целая коллекция.

Игрушка, ставшая внезапным трендом, вызвала настоящую волну обсуждений. Пользователи в сети критикуют ее внешний вид — якобы она слишком страшна для детской психики. Общественники и вовсе воспринимают монстра как потенциальную угрозу и повод для беспокойства.

Есть ли вред для детей?

Тем временем психологи спорят, почему безобидная мягкая игрушка, каких существует тысячи, вдруг стала мировым трендом, действительно ли она так страшна, стоит ли ее покупать детям и почему ею увлеклись взрослые. По словам нашего эксперта, для ребенка в Лабубу нет ничего опасного. Наоборот, игрушка может стать способом справляться со своей тревогой и почувствовать контроль. «Вместо того, чтобы бояться „монстра“, он делает его своим — называет, обнимает, играет. Дошкольники воспринимают кукол с монстроподобной внешностью не как источник страха, а как обычные мягкие игрушки. Дети наделяют их положительными качествами, играют с ними, как с традиционными персонажами и не проявляют признаков тревожности. Этот механизм помогает развивать психологическую устойчивость, потому что пугающее становится понятным, а значит — контролируемым. Похожую функцию в свое время выполнял Хагги Вагги, чья популярность также сопровождалась бурными дискуссиями», — отмечает Ника Болзан.

Родителям важно помнить:

Игрушка отражает внутренние чувства, а не формирует их с нуля.

Запрет без объяснений может усилить интерес и тревогу.

Гораздо важнее не сама игрушка, а то, в каком эмоциональном контексте она воспринимается.

«Когда ребенок выбирает Лабубу, не стоит сразу запрещать. Лучше искренне поговорите с ним: спросите, что именно ему в ней нравится, какие чувства она вызывает. Такие вопросы помогают укрепить доверие в семье и позволяют вам лучше понять внутренний мир ребенка», — уточняет эксперт.

А что насчет взрослых?

Не только дети, но и взрослые увлеклись плюшевым монстром. Сегодня нередко можно встретить великовозрастных людей, скупающих с неподдельной радостью зубастую фигурку. И это не просто погоня за модой. Как отмечает психолог, за увлечением Лабубу взрослыми стоит не просто интерес к тренду, а глубинная потребность восстановить контакт с собой — с тем, кто в детстве не был принят полностью. «Игрушка становится метафорой внутреннего ребенка, которого не нужно исправлять. Это форма принятия себя „как есть“, — отмечает специалист.

Иногда одна „неидеальная“ игрушка говорит больше, чем десятки правильных слов. Лабубу — это история про возможность быть собой. Про принятие странности как части жизни. "Если мы, взрослые, не испугаемся этой странности, то дети научатся не бояться себя. А значит, вырастут с ощущением внутренней опоры, с правом на чувства и с умением слышать других. Не нужно бороться с Лабубу — лучше почувствовать, какие эмоции она вызывает в нас и в наших детях», — подчеркивает психолог.