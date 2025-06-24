Люблю готовить: банановый торт без выпекания

Даже без кулинарного опыта вы можете легко приготовить этот тортик и получите массу комплиментов за столом
Иногда хочется чего-нибудь сладкого, но совсем нет желания стоять у духовки или тратить время на сложное выпекание. В таких случаях на помощь приходят быстрые в приготовлении, но вкусные десерты.
Сегодня предлагаем вам легкий рецепт бананового торта без выпечки, который можно приготовить буквально за 15–20 минут. А уже за ночь в холодильнике он превратится в настоящий нежный десерт, который не стыдно подать даже на праздничный стол. о рецепте его приготовления рассказали на странице ann_.food.
Ингредиенты
Сметана 20% 500г Вареное сгущенное молоко 300г Печенье (любое: белое, шоколадное или микс) 150г Бананы спелые 2шт. Желатин 25г Вода холодная 120 мл Какао
Приготовление
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В небольшую миску высыпьте желатин и залейте холодной водой. Оставьте на 10–15 мин для набухания.
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В отдельной глубокой миске соедините сметану и вареную сгущенку. Перебейте смесь погружным блендером до получения гладкой, однородной массы.
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Бананы нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см.
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Печенье измельчите руками или ножом на небольшие кусочки.
5 В сметанно-сгущенное основание влейте теплый желатин, перемешайте до однородности. Добавьте бананы и измельченное печенье.
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Форму для торта застелите пергаментом или пищевой пленкой. Вылейте полученную массу, разровняйте поверхность лопаткой. Поставьте форму в холодильник минимум на 6 часов, а лучше — на ночь.
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Перед подачей достаньте торт с формы, снимите пергамент. Посыпьте поверхность какао через ситечко.
Советы
- Если вы хотите более выразительной структуры, можете добавить горсть измельченных грецких орехов, фундука или миндаля.
Чтобы вкус стал шоколадным, добавьте в основу 1-2 ст. л какао во время взбивания сметаны со сгущенкой.
Даже без кулинарного опыта вы можете легко приготовить этот тортик и получите массу комплиментов за столом.
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