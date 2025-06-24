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Люблю готовить: банановый торт без выпекания 0 480

Люблю!
Дата публикации: 24.06.2025
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Люблю готовить: банановый торт без выпекания

Даже без кулинарного опыта вы можете легко приготовить этот тортик и получите массу комплиментов за столом

Иногда хочется чего-нибудь сладкого, но совсем нет желания стоять у духовки или тратить время на сложное выпекание. В таких случаях на помощь приходят быстрые в приготовлении, но вкусные десерты.

Сегодня предлагаем вам легкий рецепт бананового торта без выпечки, который можно приготовить буквально за 15–20 минут. А уже за ночь в холодильнике он превратится в настоящий нежный десерт, который не стыдно подать даже на праздничный стол. о рецепте его приготовления рассказали на странице ann_.food.

Ингредиенты

Сметана 20% 500г Вареное сгущенное молоко 300г Печенье (любое: белое, шоколадное или микс) 150г Бананы спелые 2шт. Желатин 25г Вода холодная 120 мл Какао

Приготовление

  1. В небольшую миску высыпьте желатин и залейте холодной водой. Оставьте на 10–15 мин для набухания.

  2. В отдельной глубокой миске соедините сметану и вареную сгущенку. Перебейте смесь погружным блендером до получения гладкой, однородной массы.

  3. Бананы нарежьте кружочками толщиной около 0,5 см.

  4. Печенье измельчите руками или ножом на небольшие кусочки.

5 В сметанно-сгущенное основание влейте теплый желатин, перемешайте до однородности. Добавьте бананы и измельченное печенье.

  1. Форму для торта застелите пергаментом или пищевой пленкой. Вылейте полученную массу, разровняйте поверхность лопаткой. Поставьте форму в холодильник минимум на 6 часов, а лучше — на ночь.

  2. Перед подачей достаньте торт с формы, снимите пергамент. Посыпьте поверхность какао через ситечко.

Советы

  • Если вы хотите более выразительной структуры, можете добавить горсть измельченных грецких орехов, фундука или миндаля.

Чтобы вкус стал шоколадным, добавьте в основу 1-2 ст. л какао во время взбивания сметаны со сгущенкой.

Даже без кулинарного опыта вы можете легко приготовить этот тортик и получите массу комплиментов за столом.

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