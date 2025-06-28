Люблю готовить: рецепты полезных и вкусных заправок для салатов

Традиционно на праздничном столе можно найти большое количество разнообразных по своему составу салатов, которые при этом имеют одну общую черту: в качестве заправки используется майонез.
Однако же при чрезмерно потреблении майонез приносит дискомфорт желудку. По этой причине рекомендуется ограничивать его присутствие в рационе. Но как же тогда поступить с салатами? Ответ прост! Необходимо приготовить заправку, в основе которой будут либо кисломолочные продукты, либо масла.
Йогуртовый соус
Ингредиенты:
натуральный йогурт без добавок – 200 мл;
зернистый творог – 200 г;
вареные желтки – 2 шт.;
горчица – 2 ч. л.;
лимонный сок – 2 ч. л.;
соль.
Все ингредиенты следует соединить в миске и тщательно взбить блендером для получения густого соуса. Также в данном рецепте допустимо вместо йогурта использовать кефир.
Соус из кефира и авокадо
Ингредиенты:
авокадо – 1 шт.;
кефир – 300 мл;
оливковое масло – 4 ст. л.;
лимонный сок – 2 ст. л.;
сахар – ½ ч. л.;
соль.
Авокадо следует очистить и удалить косточку. Лучше всего будет, если плод окажется мягким, так он сделает текстуру соуса еще более нежной.
В блендере доводим авокадо до пюреобразного состояния, после чего добавляем все остальные продукты и снова тщательно взбиваем.
Апельсиновая заправка
Ингредиенты:
апельсиновый сок – 60 мл;
мед – 2 ч. л.;
оливковое масло – 1 ст. л.;
красный винный уксус – 3 ст. л.;
французская горчица – ½ ч. л.
Лучше всего сок выжать самостоятельно, но если нет такой возможности, фреш можно приобрести в магазине.
В миске соединяем все ингредиенты и тщательно все перемешиваем. Готовую заправку необходимо перелить в емкость, которая имеет плотно закрывающуюся крышку, и убрать в холодильник. А перед использованием заправки рекомендуется встряхнуть емкость.
Ореховая заправка
Ингредиенты:
грецкие орехи – 50 г;
масло грецкого ореха – 100 мл;
чеснок – 1 зубчик;
половина апельсина;
мед – 1 ч. л.;
черный перец;
соль.
С помощью мелкой терки снимаем цедру с апельсина, после чего выжимаем сок, все перемешиваем. В ступке делаем грубое пюре из чеснока и орехов, добавляем соль, все перемешиваем. После чего соединяем сок, пюре, мед и масло. Перчим заправку и вновь перемешиваем до однородности.
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