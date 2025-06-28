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Люблю готовить: рецепты полезных и вкусных заправок для салатов 0 320

Люблю!
Дата публикации: 28.06.2025
Dietology.pro
Люблю готовить: рецепты полезных и вкусных заправок для салатов
ФОТО: Freepik

Традиционно на праздничном столе можно найти большое количество разнообразных по своему составу салатов, которые при этом имеют одну общую черту: в качестве заправки используется майонез.

Однако же при чрезмерно потреблении майонез приносит дискомфорт желудку. По этой причине рекомендуется ограничивать его присутствие в рационе. Но как же тогда поступить с салатами? Ответ прост! Необходимо приготовить заправку, в основе которой будут либо кисломолочные продукты, либо масла.

Йогуртовый соус

Ингредиенты:

натуральный йогурт без добавок – 200 мл;

зернистый творог – 200 г;

вареные желтки – 2 шт.;

горчица – 2 ч. л.;

лимонный сок – 2 ч. л.;

соль.

Все ингредиенты следует соединить в миске и тщательно взбить блендером для получения густого соуса. Также в данном рецепте допустимо вместо йогурта использовать кефир.

Соус из кефира и авокадо

Ингредиенты:

авокадо – 1 шт.;

кефир – 300 мл;

оливковое масло – 4 ст. л.;

лимонный сок – 2 ст. л.;

сахар – ½ ч. л.;

соль.

Авокадо следует очистить и удалить косточку. Лучше всего будет, если плод окажется мягким, так он сделает текстуру соуса еще более нежной.

В блендере доводим авокадо до пюреобразного состояния, после чего добавляем все остальные продукты и снова тщательно взбиваем.

Апельсиновая заправка

Ингредиенты:

апельсиновый сок – 60 мл;

мед – 2 ч. л.;

оливковое масло – 1 ст. л.;

красный винный уксус – 3 ст. л.;

французская горчица – ½ ч. л.

Лучше всего сок выжать самостоятельно, но если нет такой возможности, фреш можно приобрести в магазине.

В миске соединяем все ингредиенты и тщательно все перемешиваем. Готовую заправку необходимо перелить в емкость, которая имеет плотно закрывающуюся крышку, и убрать в холодильник. А перед использованием заправки рекомендуется встряхнуть емкость.

Ореховая заправка

Ингредиенты:

грецкие орехи – 50 г;

масло грецкого ореха – 100 мл;

чеснок – 1 зубчик;

половина апельсина;

мед – 1 ч. л.;

черный перец;

соль.

С помощью мелкой терки снимаем цедру с апельсина, после чего выжимаем сок, все перемешиваем. В ступке делаем грубое пюре из чеснока и орехов, добавляем соль, все перемешиваем. После чего соединяем сок, пюре, мед и масло. Перчим заправку и вновь перемешиваем до однородности.

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