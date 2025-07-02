«Тебе хорошо?»: 10 вещей, о которых переживает каждый мужчина, оставшись с женщиной наедине

Мужчины так же переживают об отношениях, как и женщины. О чем он думает, когда вы находитесь наедине? Об этом пишет thevoicemag

Все хорошо?

Совершенно естественные переживания, когда мужчина находится в состоянии влюбленности. Дело в том, что женщины коварно пользуются самой распространенной фразой: «Все в порядке», ожидая, что по выражению лица, жестам или интонации в голосе мужчины уловят, где и что они сделали не так.

Как я выгляжу, когда полностью раздет?

С самого юного возраста нас учат закрывать интимные места, чтобы никто и никогда не смог увидеть, что же там таится за семью печатями, а точнее — в брюках. И вот в самый отвественный момент мужчины тоже переживают о красоте своего пениса или, что может напрочь убить потенцию, — попы. Да, к самой сокровенной точке мужского тела получить доступ слишком сложно.

Кажется, я весь взмок!

Это секс! Если один из вас не вспотел, то, скорее всего, просто лежал животом кверху и предоставил всю работу своему партнеру. Секс как тренажерный зал: требует не только навыков, но и достойного выполнения. А на это требуются силы! Так что хватит переживать по этому поводу, лучше просто сходить в душ.

Давай, парень, скорее!

Некоторые мужчины наивно полагают, что от длительного секса у женщины натрутся мозоли или, что может быть хуже, она просто заснет. Лучше дать знать своему мужчине, что длительный секс — это неплохо, но если уж он так переживает, пусть кинет свои силы на качественную прелюдию.

Ты меня слушаешь?

Он рассказывает тебе увлекательную историю про автомобиль/оружие/компьютерные игры, а ты чувствуешь, что вот-вот откинешься? Ситуация не из легких, ведь делать увлеченный вид, когда ты понятия не имеешь, о чем, собственно, речь — слишком сложная задача. И все же, попробуй включиться в беседу, ведь ему так важно поделиться со своей любимой женщиной тем, что кажется ему невероятно интересным.

Слишком много волос, они везде!

Если дело дошло до секса, то будь уверена — тест на внешний вид ты прошла на «отлично». Ну кто станет заниматься сексом с малопривлекательным человеком? Но кроме твоей красоты и, в частности, красоты и количества волос, его заботит собственная внешность: брить или не брить? Не слишком ли густая шерсть на груди? А откуда эта лысина?

Интересно, она еще не оглохла?

Он может переживать за собственную громкость, если из-за своего дыхания не слышит твои милые стоны. Скорее всего, парень очень старается, а поэтому тратит все свои физические ресурсы на удовлетворение своей женщины. В этом нет ничего страшного, если только тебя тоже не напрягает громкость его звуков.

Откуда этот звук?

Каждый, абсолютно каждый человек боится, что он может издать неприятный звук, когда рядом с ним кто-то есть. Если уж это произошло неожиданно для всех, стоит сделать вид, что ничего не было. В конце концов, все мы люди и случается всякое.

Я недостаточно хорош для тебя

Удивительно, но мужчины делают нам прекрасный комплимент, считая, что женщины настолько хорошие актрисы, что в течение нескольких лет играют роль любящей женщины. Но на самом деле многие люди тайно переживают, что могут оказаться недостаточно хорошими или привлекательными, чтобы их любили. Или партнер на самом деле не испытывает тех эмоций, о которых говорит. Что же, чужая душа — потемки, но зацикливаться на этом не стоит.

Твоя мама что-нибудь хочет?

Да, мама — это самый родной человек, который, безусловно, имеет определенное влияние на своего ребенка. Поэтому каждый мужчина втайне боится не понравиться своей теще и делает все, чтобы этого не произошло: срочно съездить в магазин, забить гвоздь или даже испечь пирог! В общем, все то, что они бы никогда не сделали добровольно.