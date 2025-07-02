Наши бабушки и дедушки уже привыкли по несколько часов подряд проводить в огороде, стоя в одной позе. После чего они, естественно, начинают жаловаться на боли в спине. А что, если мы скажем что этого можно избежать?

Многие исследования не раз доказывали, что садоводство — настоящая тренировка для ума и тела, главное, уметь правильно им заниматься.

Вместо дорогостоящих спортзалов можно просто отправиться к себе в огород — пользы получите не меньше.

Отныне садоводство может стать вашим любимым родом деятельности. Вы только посмотрите, на какие чудеса оно способно!

Садоводство снимает стресс

Голландские исследователи обнаружили, что садоводство после стрессового события способствует выработке кортизола — гормона, регулирующего стресс в организме. Причем это помогает лучше снять стресс, чем чтение!

Садоводство можно считать своеобразной медитацией: вокруг никого нет, вы погружены только в свои мысли, выполняете размеренную работу, ваши нервы успокаиваются, пульс снижается, а негативные мысли покидают голову. Красота!

Садоводство — настоящая тренировка для всего тела

Эксперты относят садоводство к категории умеренной физической активности: за один час работы в огороде вы можете сжечь более 300 калорий! Для сравнения, примерно столько же можно сжечь при получасовых прыжках на скакалке или беге со скоростью в 9-10 км/ч.

Кроме подтянутой фигуры вы также можете повысить силу рук и выносливость, выполняя регулярно определенные виды работ в саду, а заключительным плюсом такой тренировки является более здоровый и крепкий сон.

Садоводство препятствует развитию слабоумия

Как и любая физическая нагрузка, садоводство также полезно для развития когнитивных функций. Согласно крупному исследованию 2006 года, в котором приняло участие более 2800 человек, работа в огороде может привести к снижению риска развития деменции на 36%.

Садовые работы помогают предотвращать развитие различных заболеваний

Садоводство — это активный вид отдыха (если это можно назвать отдыхом...), который подразумевает под собой пребывание на улице. А это в свою очередь дает нам возможность находиться под солнцем и получать дозу витамина D. Именно он влияет на работу почти всех механизмов нашего организма — от обмена веществ до иммунной системы.

Доказано, что витамин D способствует укреплению костей, помогает снизить уровень холестерина в крови и высокое кровяное давление (два основных фактора, провоцирующих сердечно-сосудистые заболевания), регулирует уровень сахара в крови. Конечно, важно помнить о мерах предосторожности: не работать при палящем солнце, пить достаточное количество воды и пользоваться солнцезащитным кремом.

Лучшее время для работы в огороде — утро до 12 и вечер после 16, когда солнце не такое палящее. И не забывайте надевать головной убор, даже если солнце спряталось за облаками.

Садоводство улучшает настроение

Мы уже говорили о том, что работы в огороде помогают справиться со стрессом, но кроме этого, они повышают настроение. Это связано с тем, что при любой физической работе начинает вырабатываться гормон радости — дофамин.