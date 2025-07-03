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Летний уход за руками: развенчиваем мифы 0 203

Люблю!
Дата публикации: 03.07.2025
Kleo
Летний уход за руками: развенчиваем мифы

Правда ли, что нельзя пользоваться кремом перед маникюром, а лосьон для тела совсем не подходит для рук? Давайте разбираться.

Миф № 1: летом рукам нужно меньше увлажнения.

Несмотря на то, что холодная погода и перепады температуры действительно неблагоприятно воздействуют на кожу рук, в теплое время года остается немало причин, вызывающих сухость. Например, нахождение в помещении с кондиционером при отсутствии увлажнителя, контакт с бытовой химией, нарушенный питьевой режим в жару и много других моментов, которые делают кожу сухой и обезвоженной.

Миф № 2: лосьоном для тела нельзя заменить крем для рук.

Как и кремы для рук, лосьоны для тела бывают разные: как правило, средства для тела имеют более жидкую консистенцию, быстрее впитываются и увлажняют более поверхностно. Однако для дневного ухода их питательных свойств может быть вполне достаточно: если после утреннего душа вы используете лосьон для тела, можете смело наносить его и на руки, не нанося сверху дополнительный слой крема. А для ночного ухода желательно использовать специальное средство, разработанное с учетом особенностей кожи рук.

Миф № 3: за сутки перед маникюром нельзя увлажнять руки.

Этот миф настолько устойчив, что многие приходят к мастерам с иссушенными ладонями и кутикулой, только чтобы покрытие легло без проблем и лучше держалось. Это никому не нужная жертва. Вы вполне можете пользоваться кремом накануне маникюра. Но за 3 часа действительно лучше не увлажнять кожу – этого срока достаточно, чтобы не возникло проблем при нанесении лака.

Миф № 4: скраб – это только для лица и тела.

Кожа рук нуждается в отшелушивании даже больше, чем кожа лица и тела. Поэтому каждый раз, когда наносите на лицо энзимную пудру, а на тело – скраб, не забывайте помассировать ладони с тем же средством. Такой уход сделает кожу нежнее и позволит последующему уходу лучше впитываться и эффективнее работать.

Миф № 5: чем гуще крем, тем он питательнее.

Раньше это утверждение действительно могло быть верным, потому что косметологические технологии не позволяли сделать легкую формулу питательной. Однако теперь все изменилось. Многие бренды научились создавать кремы, которые быстро впитываются, но при этом глубоко увлажняют кожу благодаря составу, насыщенному маслами, растительными экстрактами и витаминами.

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