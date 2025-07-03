Мужчины-тарелочники: кто они такие и почему их стоит остерегаться

Мы часто и охотно обсуждаем женщин, которые вступают в отношения, чтобы выжить. Они ищут стабильность, безопасность, крышу над головой — и делают это не всегда осознанно, но весьма последовательно. Их называют «тарелочницами» — с иронией, пренебрежением, иногда с сочувствием. Но как только мы переворачиваем пол — и на место женщины ставим мужчину, — тема моментально становится неловкой, неудобной, будто бы ее не существует.

А она существует. Более того, она набирает обороты — тихо, без названий и мемов, но с теми же последствиями: выгорание, путаница, чувство использованности. Только теперь — уже у женщин, которые оказываются втянутыми в неравную игру под видом отношений. Хотя на самом деле не отношений, а имитации. Так что, понятие «мужчина тарелочник» вполне существует. Подробнее об этом рассказала практический психолог Елена Митрохина.

Мужчина, который не хочет быть с вами — он хочет быть через вас

У таких мужчин нет цели создать союз, у них нет запроса на партнерство. У них, как правило, вообще нет желания что-то строить. Все, что им нужно — это временная точка опоры. Пространство, в котором можно передохнуть, залатать дыры, получить ресурс и желательно не платить за это ценой собственной автономии и своими деньгами.

Все это подается, конечно, не в лоб. Это может быть красиво по началу оформлено — с цветами, жареными баклажанами, долгими разговорами. Типичный тарелочник расскажет, как его предали, как он не может найти себя, как сложно ему быть в этом мире. И девушка с эмпатией вполне может решить: раз он говорит откровенно, значит, все по-настоящему.

А на деле — это схема, даже не всегда осознанная, но как и в обратной стороне часто работающая.

Сценарий имитации: как это выглядит изнутри

Он появляется в вашей жизни стремительно. Пишет, звонит, проявляет интерес, хочет проводить время. Иногда — сразу переезжает, «на пару ночей», которые почему-то превращаются в недели. Вы думаете, это так быстро, потому что чувства. На самом деле — потому что удобно.

Он может не просить ничего напрямую. Убедить вас, что не такой, как другие. Но через месяц вы уже готовите завтраки, платите за кино, слушаете про его боли и даете советы по карьере. Вы вкладываетесь — деньгами, временем, вниманием.

Он не планирует совместное будущее. Не обсуждает, где будете жить через год. Он не интересуется вашими планами. И если вы исчезнете — он просто найдет другую. Ту, кто тоже поверит, что «у нас могло бы быть что-то настоящее».

Почему они делают это? Потому что это работает

У мужчин-«тарелочников» есть одно важное преимущество, они лучше умеют казаться. Уверенными, или сложными, или ранеными. Они умеют сыграть нужную роль — настолько убедительно, что женщина сама предложит помощь, заботу, участие. А потом — не поймет, как оказалась в ситуации, где все инвестиции идут в никуда.

Причем это не обязательно про материальную зависимость. Иногда это тоньше — он может зарабатывать сам, но использовать ваши связи. Он может жить отдельно, но все равно «сидеть» на вашей энергии, звонить, когда плохо, приходить, когда тяжело, исчезать, когда все наладилось. Его любовь к вам — на самом деле любовь к вашей отдаче.

Почему так много женщин попадаются?

Потому что женщины склонны верить в рост и в процесс. В то, что, если мужчине плохо, то надо просто дать больше тепла, терпения, поддержки, и с честными людьми это и правда так работает. Но в ситуации непросто разобраться, потому что всегда хочется верить, что этот мужчина — не очередной паразит, а человек, попавший в сложную жизненную ситуацию.

Но не всегда это сложная ситуация, иногда это схема. Подъем, сближение, эмоциональный подъем, затем откат, требование помощи, постепенное погружение вас в режим «мама + психотерапевт + рабочий консультант. А потом — отстраненность с вопросами, кто мы друг для друга.

Как не попасть в эту ловушку?

Прислушивайтесь к себе. Не к его словам, а к своему состоянию. Если после общения с ним вы чувствуете усталость, тревогу, напряжение — это вполне может быть сигналом. Если он не интересуется вашими делами, не строит планов, но активно пользуется вашими ресурсами — будьте внимательны.

Если вы чувствуете, что все держится только на вас — возможно, вы просто стали той самой «удобной женщиной», рядом с которой можно временно отдохнуть без обязательств.

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