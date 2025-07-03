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Термозащита, масла и укладка: как не «убить» окрашенные волосы домашним уходом 0 428

Люблю!
Дата публикации: 03.07.2025
womanhit
Термозащита, масла и укладка: как не «убить» окрашенные волосы домашним уходом

Сегодня в арсенале практически каждой девушки найдется несколько флакончиков и баночек со средствами по уходу за волосами. Многие в надежде привести локоны в порядок после окрашивания и защитить их от вредного воздействия утюжков и фенов наносят на пряди масла, пенки, жидкие кондиционеры.

Но результата, который обещают в рекламных роликах все равно нет. Волосы секутся, истончаются, выглядят безжизненными, будто дешевый парик. Топ-стилист Татьяна Калугина в беседе с WomanHit перечислила основные правила грамотного ухода, который не навредит.

«Крашеные волосы теряют влагу быстрее. Фен, утюжок, плойка — горячие инструменты, все, что выше температуры от 150 градусов, делают их ломкими и пористыми», — предупреждает эксперт.

На мокрые или сухие

Оказывается, наносить средство-протектор от высоких температур нужно в определенной последовательности и в зависимости от того, какой способ укладки вы предпочитаете.

«Термозащита используется на влажные волосы перед сушкой фена, на сухие — перед утюжком или плойкой. Повторяйте при каждом контакте с температурой, в том числе, перед выходом на солнышко», — говорит колорист.

Масло, крем или спрей

Главное — с указанием защиты до 180—230 градусов. Спрей распределяется более равномерно и имеет более легкую текстуру, чем крем, который утяжеляет волосы.

Масла важно наносить на влажные или сухие кончики, не на корни и не втирать в волосы. Подходят только легкие: аргана, жожоба, марула, камелия. Наносить масло и тут же «утюжить» волосы нельзя. Это вредно для их структуры. Плотное масло, использованное без смывания, приводит к закупорке.

«Масло не является заменой термозащите. Укладка будет хуже. Золотое правило: чем выше температура, тем короче жизнь твоего цвета и качества волос. Это касается также и солнца в жарких странах», — поясняет Татьяна Калугина.

Обратите внимание и на выбор расчески. Слишком «суровая», напоминающая частокол с острыми зубьями — не подойдет. Выберите щадящий вариант с мягкой щетиной и широкими зубьями.

Неочевидные табу

Мыть волосы сразу после окрашивания — частая ошибка. Стилист советует подождать минимум 48 часов. «Спать с мокрой головой, использовать дешевые шампуни из супермаркета тоже не стоит. Они вымывают пигмент за 2—3 недели. Не рекомендую и делать масляные обертывания без восстановления. Волосы могут стать стекловидными и ломкими. Вывод один: не жги, не суши, не мажь все подряд», — заключает Калугина.

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