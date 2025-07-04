Чтобы интернет был стабильным: не ставьте рядом с роутером эти 7 предметов

До чего дошел прогресс: еще десять лет назад мы и представить себе не могли, что выход в интернет станет настолько простым и обыденным делом. Wi-Fi стал таким же привычным, как чайник на кухне — пока работает, о нем никто не думает. Но иногда сигнал пропадает в самый неподходящий момент, и причина — вовсе не провайдер. Вполне возможно, вы сами мешаете роутеру выполнять свою работу. Вот семь предметов, которые не стоит ставить рядом с ним, если хотите наслаждаться стабильным интернетом.

Микроволновка

Даже самая современная СВЧ-печь — злейший враг Wi-Fi-сигнала. Оба устройства работают на частоте 2,4 ГГц, и когда микроволновка греет борщ, роутер может «глохнуть» от помех. Это особенно критично в небольших квартирах, где кухня граничит с рабочим кабинетом. Если роутер стоит на холодильнике или полке рядом с печкой — срочно переселите его.

Зеркала и аквариумы

Зеркала отражают не только вас в утренней пижаме или деловом костюме, но и радиосигналы, искажая направление их движения. А аквариумы с водой вообще действуют как глушилки: вода отлично поглощает Wi-Fi. В итоге сигнал банально и в буквальном смысле гаснет. Лучше держать такие предметы минимум в метре от маршрутизатора.

Колонки и усилители звука

Аудиотехника с магнитами и усилителями может создавать электромагнитные поля, которые конфликтуют с волнами Wi-Fi. Результат — музыка играет, а интернет зависает. Если вы привыкли слушать плейлист на колонках, поставленных рядом с роутером — не удивляйтесь сбоям. Лучше отодвинуть оба устройства друг от друга хотя бы на 50 см.

Металлические предметы

Металл — отличный щит от сигнала. Если вы поставили роутер на металлическую полку, впритык к батарее или среди кухонной утвари из нержавейки, не ждите чуда. Радиоволны отражаются и глушатся. Чем меньше металла вокруг — тем лучше, поэтому выбирайте деревянные или пластиковые поверхности для установки.

Домашняя техника и пульты

Умные телевизоры, приставки, пульты с Bluetooth — все это может конкурировать с роутером за частоты. Особенно вредны устройства, постоянно передающие данные — вроде камер видеонаблюдения или «умных» колонок. Лучше располагать их в других зонах, чтобы маршрутизатор работал свободно и уверенно.

Беспроводные телефоны и старые радионяни

Да-да, те самые трубки, что пылятся на тумбочке, могут здорово мешать интернету. Большинство старых беспроводных телефонов, как и радионяни, работают на той же частоте, что и Wi-Fi — 2,4 ГГц. В результате роутер начинает вести себя очень непредсказуемо: вроде сигнал есть, а страницы не грузятся. Если такие устройства в вашем доме все еще в ходу, держите их подальше от источника интернета.

Светильники с диммерами и «умные» лампочки

Казалось бы, при чем тут лампа? Но светильники с регуляторами яркости и даже «умные» лампочки могут создавать электрические помехи. Особенно если у них старый блок питания или они подключены к системе «умного дома». Такие устройства часто работают на тех же частотах, что и Wi-Fi, и вызывают перебои.