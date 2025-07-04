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Делаем плоский живот без спорта: 5 неожиданных советов от фитнес-тренера 0 3165

Люблю!
Дата публикации: 04.07.2025
womanhit
Делаем плоский живот без спорта: 5 неожиданных советов от фитнес-тренера

Если вы думаете, что убрать живот можно только на беговой дорожке или качая пресс до посинения и судорог, спешим обрадовать: это миф. Часто выпирающий живот — вовсе не жир, а следствие неправильной осанки, слабого кора, стресса и даже дыхательных привычек. И да, со всем этим можно работать дома — без тренажеров, абонемента в зал и спортивного режима. Фитнес-тренер Наталья Романова дала профессиональные советы, которые помогут вернуть талии стройность, а телу — комфорт.

Перестаньте сутулиться — осанка творит чудеса

Многие «животы» на самом деле — просто смещенный вперед центр тяжести. Когда вы сутулитесь, плечи уезжают вперед, таз наклоняется, а живот — выпячивается, даже если вы стройны. Исправив осанку, вы моментально выглядите на два размера меньше.

«Встаньте к стене, прижмите разом затылок, лопатки и крестец. Задержитесь на две минуты, дышите глубоко. Повторяйте это трижды в день — тело начнет „запоминать“ правильную вертикаль», — советует эксперт.

Научитесь дышать животом, а не ключицами

Парадоксально, но чтобы живот ушел, им нужно дышать. Большинство взрослых людей используют только верхнюю часть грудной клетки, оставляя диафрагму в бездействии. Это влияет и на пищеварение, и на обмен веществ.

Лежа на спине, положите одну руку на грудь, другую — на живот. Вдыхайте так, чтобы поднималась только нижняя рука. 5 минут в день такого дыхания — и живот становится мягче, а внутренние органы оказываются на месте.

Уберите поясничный прогиб: таз — в нейтраль

Гиперлордоз (усиленный прогиб в пояснице) часто делает живот визуально больше, чем он есть. При этом напрягаются мышцы спины и расслабляется пресс. «Встаньте перед зеркалом боком. Подтяните живот и выдвиньте таз вперед, чтобы поясница стала прямее. Тренируйте нейтральное положение таза при ходьбе, стоянии, сидении. Это не спорт, это осознанность», — утверждает фитнес-тренер.

Пейте воду правильно — и не только чтобы «пить два литра»

Задержка воды и вздутие — частые причины объемного живота. Недостаток жидкости и неправильный питьевой режим этому способствуют. Начните день со стакана тёплой воды с лимоном, пейте небольшими глотками в течение дня. Не запивайте еду и не пейте сразу после, дайте пищеварению работать спокойно. Это улучшает перистальтику и уменьшает вздутие.

Массируйте живот — руками или банкой

Самомассаж живота — мощный инструмент для улучшения лимфотока, тонуса кожи и положения внутренних органов. Это не убирает жир, но корректирует форму и облегчает пищеварение.

«Круговыми движениями по часовой стрелке массируйте живот с небольшим нажимом, начиная от правой подвздошной области. Можно использовать масло или крем с разогревающим эффектом. 5 минут в день — и вы почувствуете, как „опадает“ напряжение в животе», — советует эксперт по фитнесу.

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