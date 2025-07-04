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Ягодный мейкап: как повторить самый сочный тренд этого лета 0 244

Люблю!
Дата публикации: 04.07.2025
womanhit
Ягодный мейкап: как повторить самый сочный тренд этого лета

Слово «ягодный» давно вышло за рамки гастрономии, макияж в сочных оттенках — это не карнавальный грим, а утонченный и свежий образ с вишневыми, клубничными, малиновыми и черничными нотками. Он одновременно романтичный и соблазнительный. А вот как повторить его правильно, рассказала Любовь Брусницына, визажист-стилист с опытом работы на показах и съемках.

Начните с сияющей кожи

Никакой сочный мейкап не будет смотреться, если кожа тусклая и уставшая. Перед нанесением макияжа обязательно сделайте легкий пилинг или используйте тканевую маску с увлажнением. «Тон должен быть свежим, с эффектом натурального свечения — выбирайте легкие флюиды или BB-кремы, которые выравнивают цвет, но не маскируют кожу. Кожа должна напоминать персик — бархатная и подсвеченная изнутри», — объясняет эксперт.

Главный акцент — губы, но с нюансами

Ягодные губы — это не только классическая красная помада. В этом сезоне актуальны слегка «расплывшиеся» границы, как будто вы только что ели черешню или целовались всласть. «Выбирайте тинты, кремовые текстуры или помады с эффектом зацелованных губ. Малиновый, ежевичный, клюквенный — все эти оттенки работают. Можно нанести помаду пальцем, промокнуть салфеткой и слегка припудрить — получится эффект натуральной мягкости», — советует визажист.

Щечки, будто только что с пляжа

Ягодный румянец — вторая важная часть образа. Причем наносить его стоит не только на «яблочки» щек, но и по дуге к вискам, чуть захватывая нос. Это создает эффект легкого перегрева на солнце или трогательной стеснительности. Кремовые румяна — лучший выбор: их легко растушевать и они отлично сливаются с кожей. Подойдут оттенки розового айвы, спелой клубники или арбуза.

Глаза — поддержка, а не конкуренция

В ягодном макияже глаза не должны спорить с губами. Поэтому забудьте про тени в стиле смоки или толстые стрелки. Легкий розоватый или персиковый оттенок на веке, аккуратно уложенные брови и ресницы с капелькой туши — вот и все. Можно использовать тинт для губ и на веках — получится единый тон и нежный эффект. Такой образ выглядит особенно гармонично в вечернем летнем свете.

Не забудьте про текстуру

Секрет ягодного макияжа — не только в цвете, но и в текстурах. Все должно быть немного влажным, сочным, живым. Используйте хайлайтер с влажным финишем, но только на выступающих частях лица — скулы, спинка носа, галочка над губой. Можно каплю блеска нанести в центр губ поверх тинта или даже чуть на веки. Это создает ощущение свежести, как утренняя роса на малине.

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