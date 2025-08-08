Концентрированный свекольный сок может понижать артериальное давление у пожилых людей благодаря изменениям в составе микробиома полости рта. Об этом рассказали исследователи Университета Эксетера, расположенного в Англии.

Ученые сравнили влияние свекольного сока на 36 человек в возрасте 60–70 лет и 39 молодых добровольцев. Обеим группам дважды в день в течение двух недель давали порции сока, чередуя их с плацебо, и путем секвенирования (метод, который используется для определения мутаций в ДНК — прим. Ред.) изучали состав бактерий в полости рта.

В результате исследователи выяснили, что именно у пожилых участников эксперимента значительно снизился уровень потенциально вредных бактерий и увеличилась доля полезных видов. После приема сока у пожилых людей с высоким давлением показатели существенно снизились, в то время как у молодых участников не зафиксировали подобные эффекты, передает журнал Free Radical Biology and Medicine.

