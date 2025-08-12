Знаменитый трибьют ABBA выступит в Юрмале

Люблю!
Дата публикации: 12.08.2025
BB.LV
26 августа в 19:00 в концертном зале Dzintari состоится незабываемое событие - выступление группы ABBORN, самой успешной и востребованной трибьют-группы ABBA в Европе. За свою карьеру артисты дали более пяти тысяч концертов, которые посетили свыше пяти миллионов зрителей в 65 странах мира, завоевав признание как преданных фанатов, так и взыскательных критиков.

В этот вечер в Юрмале прозвучат все легендарные хиты ABBA, которые знают и любят миллионы. Яркий вокал, динамичная хореография, аутентичные сценические костюмы и неповторимая энергетика исполнителей превратят концерт в по-настоящему зрелищное и захватывающее шоу.

Осенью 2009 года группа ABBORN получила престижную награду «Лучшая трибьют-группа ABBA» на французском телеканале FT1, который посмотрели более 70 миллионов телезрителей. Как и в оригинальном составе ABBA, на сцене выступают четыре вокалиста — две певицы и два певца, а живое инструментальное сопровождение придаёт каждому концерту особую силу и драйв.

Трибьют-группа ABBORN получила официальное разрешение группы ABBA на использование их образа и репертуара. Музыканты сумели повторить успех оригинальных концертов ABBA как в Европе, так и в других странах мира. Музыкантам удалось не просто воспроизвести легендарное звучание, но и передать ту самую атмосферу, которая когда-то собирала стадионы по всему миру. Их концерты погружают зрителей в магию золотой эпохи диско — времени ярких танцполов, блестящих костюмов и любимых хитов 70-х и 80-х.

Шоу «ABBORN» — это шанс вновь пережить эмоции, которые дарила легендарная ABBA, и отправиться в музыкальное путешествие во времена, когда мир танцевал под их песни.

Автор - Ольга Стопинская
