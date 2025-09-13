Пищевые непереносимости: что это такое и как их различать

Вздутие живота после стакана молока, усталость после тарелки пасты или внезапные боли после фруктового салата — рассказываем, как понять, что убрать из рациона.

Еда – самый простой и быстрый способ получить удовольствие. Но иногда привычные продукты вроде молока, фруктов или хлеба становятся источником проблем, даже если раньше такой проблемы не было: появляются вздутие живота, боли, метеоризм, усталость после еды. Причина – в пищевой непереносимости. Она может быть связана с лактозой, фруктозой или глютеном. На первый взгляд проявления очень похожи, но у каждого случая есть свои механизмы и способы диагностики. Разбираем, как отличить одно от другого и почему не стоит самостоятельно исключать целые группы продуктов из рациона.

Что такое пищевая непереносимость

Пищевая непереносимость – это не аллергия и не "слабый иммунитет". Это физическая неспособность организма расщепить определенное вещество. В результате непереваренные остатки попадают в кишечник и становятся пищей для бактерий и запускают процессы брожения. Итог – газы, вздутие, диарея, тяжесть после еды, иногда добавляются головные боли, усталость или кожные проявления.

В отличие от аллергии, здесь нет риска анафилаксии, но качество жизни заметно страдает. Состояние не опасно, но причиняет много дискомфорта, поэтому важно провести диганостику.

Лактозная непереносимость

Лактоза – молочный сахар, который содержится во всех продуктах на основе молока. Чтобы организм правильно усваивал ее, нужен фермент лактаза. Если его мало, лактоза остается "непереваренной" и становится пищей для бактерий. Уже через 30–120 минут после стакана молока или порции мороженого появляются знакомые симптомы: спазмы, вздутие, диарея, метеоризм.

Степень непереносимости может быть разной: кто-то не переносит даже глотка молока, а кто-то спокойно ест йогурт или сыр. Определить точную причину помогают специальные тесты, а первый шаг – исключение молочных продуктов на 2–3 недели и наблюдение за реакцией организма.

Фруктозная непереносимость

Фруктоза – это сахар из фруктов, меда, сладких напитков. В норме она всасывается в тонком кишечнике, но в отдельных случаях часть сахара "проскакивает" дальше, в толстый кишечник. Там она вызывает брожение, газы и боль. Симптомы практически такие же, как при лактозной непереносимости, и часто люди путают эти два состояния. Отличить помогает дыхательный тест: пациент выпивает раствор фруктозы, а врач измеряет уровень водорода в выдыхаемом воздухе.

По данным исследований, у пациентов с функциональными расстройствами ЖКТ непереносимость фруктозы встречается у 60%, лактозы – у 51%, а сочетание обеих сразу – у трети. Это объясняет, почему организм одного и того же человека может плохо реагировать и на яблоки, и на молоко.

Чувствительность к глютену

У части людей развивается целиакия – аутоиммунное заболевание, при котором даже следовые количества глютена повреждают слизистую кишечника. У других наблюдается нецелиакийная чувствительность к глютену: анализы на целиакию в норме, но после продуктов с пшеницей появляются боли, вздутие, усталость.

Есть третий вариант: виновником оказываются вовсе не белки глютена, а фруктаны – углеводы, которые содержатся в пшенице и дают аналогичные симптомы.

Диагноз нельзя поставить "на глаз" – организм может легко справляться с глютеном, но не переносить продукты, богатые фруктанами.

Почему симптомы похожи

Боль в животе, вздутие, газы, диарея, усталость – этот набор характерен для всех трех состояний. Поэтому люди часто отказываются сразу и от молочки, и от хлеба, и от фруктов, чтобы "подстраховаться". Но это приводит к ненужным ограничениям и риску дефицита питательных веществ. Например, молочные продукты – источник кальция, хлеб и каши – клетчатки, фрукты – витаминов. Без правильной диагностики можно навредить себе, а не помочь.

Как разобраться

Вести пищевой дневник. Записывайте, что и когда ели, и какие были ощущения после. Через пару недель станет видно, есть ли связь.

Сесть на элиминационную диету. Исключите на время один продукт или группу (например, молочные) и посмотрите на реакцию.

Сделать тесты: дыхательные (для лактозы и фруктозы) или серологические и биопсия (для целиакии).

Записаться на консультацию к гастроэнтерологу или диетологу. Только специалист сможет корректно интерпретировать результаты и помочь сделать питание разнообразным и сбалансированным, несмотря на ограничения.

Источник: kleo