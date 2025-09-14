Baltijas balss logotype
Судороги, онемение, агрессивность: каких витаминов не хватает организму

Люблю!
Дата публикации: 14.09.2025
Doctorpiter
Судороги, онемение, агрессивность: каких витаминов не хватает организму

Судороги, онемение в руках или ногах, сухость кожи не всегда говорят о серьезных заболеваниях. Иногда это означает, что вам не хватает витаминов. Разбираемся с врачом, каких именно.

Витамины в нашей жизни играют огромную роль. Наш организм не способен их выработать, но и без них существовать не сможет. Витамины необходимы для роста, для обмена веществ, для большинства физиологических процессов, без них не сможет работать мозг, сердце и вся кровеносная система. Многие витамины мы получаем вместе с пищей. Но иногда чего-то организму не хватает, и он начинает подавать нам сигналы. Что они означают, объяснила врач-эндокринолог Анна Степанова.

Судороги голеней

Часто они могут говорить о том, что вашему организму не хватает витаминов В1 и В6. Также есть вероятность, что вы испытываете дефицит железа и магния. Стоит оценить фосфорно-кальциевый обмен.

Онемение и покалывание в пальцах стоп и кистей

Можно предположить, что вам не хватает витамина В6. Он плохо накапливается в организме, а при стрессе и вовсе быстро «сжигается». Поэтому при длительном стрессе его рекомендуют принимать постоянно.

Агрессивность, неконтролируемая злость

Вероятно, что вам не хватает магния.

Кровоточивость десен, «старческие пятна», петехии

Если это не носит постоянный характер, такая картина может свидетельствовать о дефиците витамина С или В12.

Сухость и грубость кожи, глаз, трещины и сухость языка

Могут говорить о недостатки витамина А. Также его может не хватать в случаях снижения иммунитета, гипотиреоза и сухости интимных зон.

Без D

Врачи рассказали, к чему может привести нехватка витамина D в организме. У детей развивается рахит, у взрослых — остеопороз. Есть вероятность депрессии и риск развития болезни Альцгеймера. Поэтому медики рекомендуют следить за уровнем витамина в организме и не полагаться на действие солнечного света.

«Даже у людей, живущих на море, загоревших до смуглости, бывает низкий уровень витамина D. Кожа создает барьер и не пропускает ультрафиолет», — рассказала терапевт Елена Черненко.

Читайте нас также:
#витамины
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

Видео