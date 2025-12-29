Учреждение установило, что в торговых центрах размещены декорации — стенды в форме рождественских елок с пустыми бутылками алкогольного напитка «Jameson». В то же время PTAC заметил, что в розничных сетях параллельно предлагаются скидки на алкогольные напитки этой марки, что побуждает потребителей к покупке алкоголя и является незаконным.

PTAC отмечает, что в данном случае рождественские украшения — елочные стенды из пустых бутылок алкогольного напитка «Jameson», в том числе в контексте предлагаемых акций алкогольного напитка «Jameson», направлены на продвижение конкретного продукта и указывают на нарушение запрета, установленного Законом о обороте алкогольных напитков.

PTAC призывает торговые центры и розничные сети незамедлительно устранить нарушения, в дальнейшем не размещая в помещениях декорации такого рода.

PTAC отмечает, что в соответствии с Законом об обороте алкогольных напитков запрещена реклама цен и скидок на алкогольные напитки, в том числе в местах розничной торговли, где осуществляется продажа алкогольных напитков, включая дистанционные договоры на веб-сайте и в мобильном приложении. Также Закон об обороте алкогольных напитков предусматривает запрет на проведение мероприятий по продвижению алкогольных напитков в местах розничной торговли, в том числе с помощью дистанционных договоров на веб-сайте и в мобильном приложении.

Запрет означает, что не допускается использование прямых и косвенных указаний на выгодность конкретного алкогольного напитка, а также не допускаются мероприятия, стимулирующие продажу и потребление алкогольных напитков, в том числе в местах розничной торговли, цель которых — стимулировать покупку продуктов, в том числе в больших количествах, стимулировать пробу новых продуктов и побуждать к спонтанным покупкам.

За несоблюдение требований рекламы PTAC имеет право наложить штраф в размере до 14 000 евро, а за несоблюдение запрета на мероприятия по стимулированию продаж, установленного Законом о обороте алкогольных напитков, PTAC имеет право наложить штраф в размере до 30 000 евро.