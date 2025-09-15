«Это точно про меня»: 9 вещей, которые делает человек с социальной тревожностью

Вы сильно боитесь осуждения со стороны окружающих? Чувствуете скованность в повседневных ситуациях? Избегаете встреч с новыми людьми? Всё это — характерные признаки социального тревожного расстройства, которым только в США страдают около 15 миллионов человек.

Социофобия определяется как сильное чувство страха, неловкости или стыда в общественных или профессиональных сферах. Это состояние куда глубже, чем простая застенчивость. Застенчивость — скорее черта характера, тогда как социальное тревожное расстройство способно серьёзно испортить жизнь.

Итак, вот 9 вещей, которые социофобия вынуждает нас делать:

1. Постоянно перепроверять время и место.

Вы снова и снова сверяетесь с телефоном, чтобы убедиться, что пришли туда, куда нужно. Людям с социальной тревожностью особенно страшно опоздать или оказаться не в том месте. Даже если они уверены, что всё сделали правильно, ещё одна проверка приносит им душевное спокойствие.

2. Репетировать разговоры в голове.

Многие мысленно проигрывают будущие беседы, проговаривают аргументы или даже пробуют разговор в реальности. Это помогает снизить волнение, хотя сама по себе привычка репетировать не всегда означает наличие социофобии.

3. Избегать телефонных звонков.

Хотя среди молодёжи в целом популярнее переписка, для людей с тревожностью звонки — особый стресс. Их пугает не сам телефон, а риск быть осуждённым во время разговора.

4. Делать вид, что заняты звонком.

Притворяться, будто разговариваешь по телефону, или надевать наушники — привычная стратегия ухода от нежелательного общения.

5. Постоянно беспокоиться о том, как вас воспринимают.

Люди с социофобией боятся показаться нелепыми, скучными или неуклюжими. Это напряжение может быть настолько сильным, что приводит к паническим атакам.

6. Чувствовать себя одиноким среди людей.

Даже находясь в компании, человеку с тревожностью трудно расслабиться и быть самим собой. Это усиливает чувство изоляции.

7. Испытывать физический дискомфорт.

Дрожь, потливость, учащённое сердцебиение, головокружение, напряжение в мышцах — всё это проявления социальной тревожности.

8. Зацикливаться на своей внешности.

Постоянные сомнения в том, как вы выглядите, могут привести к искажённому восприятию себя и излишним затратам на косметику, одежду или диеты.

9. Чувствовать себя собой только рядом с «своими».

Люди с социофобией гораздо свободнее ведут себя с теми, кого хорошо знают и кому доверяют. Этот феномен похож на селективный мутизм у детей, когда они молчат в одних ситуациях, но свободно разговаривают в других.

Узнаёте в этих пунктах себя или кого-то из знакомых? Обратитесь к специалисту по психическому здоровью — это поможет справиться со страхами и обрести больше уверенности.