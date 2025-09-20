Эти знаки Зодиака будут иметь проблемы с деньгами, если не прислушаются к совету

Начало осени может привлечь выгодные перспективы и предложения, но важно не заблокировать финансовые порталы. Звезды советуют в до конца сентября никому не давать в долг ни копейки, но это касается не всех.

Водолеи

Берегите свои деньги и держите их у себя. Не одалживайте ни копейки даже самым родным. А еще не давайте разменивать или переводить в валюту — делайте все исключительно своими руками. Этот совет актуален до конца месяца.

Раки

Вас ждет кармическая задача, связанная с деньгами. Одалживать — запрещено. Но вы всегда можете подарить определенную сумму средств просто так, если сумеете сделать это искренне. А еще научитесь не экономить на себе.

