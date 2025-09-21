Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Какая разница в возрасте идеальна для длительных отношений 0 351

Люблю!
Дата публикации: 21.09.2025
BB.LV
Какая разница в возрасте идеальна для длительных отношений

Лучшей разницей в возрасте партнеров эксперт назвал промежуток до трех лет.

Эксперт: Элоиза Скиннер, психотерапевт

«Скорее всего, вы соответствуете ожиданиям друг друга с точки зрения расходов, сбережений и инвестиций, а также в плане здоровья», — отметила Скиннер. Она добавила, что партнеры примерно одного возраста смогут заниматься одинаковыми делами в выходные, распределять обязанности по уходу за детьми и даже иметь одинаковые цели в поездках.

Скиннер привела данные исследований, которые показывают, что уровень удовлетворенности отношениями снижается с течением времени у пар со значительной разницей в возрасте. Кроме того, они могут столкнуться с проблемами в вопросе заведения детей. Если один из партнеров намного старше, могут возникнуть проблемы с зачатием или несоответствием стилей воспитания. Кроме того, более высока вероятность того, что ребенок потеряет одного из родителей, когда будет маленьким.

Помимо этого, пары с большой разницей в возрасте также могут столкнуться с финансовыми проблемами — например, если один из партнеров выходит на пенсию значительно раньше другого. Существует и потенциальная проблема, связанная с динамикой власти в отношениях с разницей в возрасте — например, когда у одного человека больше денег, более успешная карьера или статус, добавила она.

Конечно, это может происходить и без разницы в возрасте. Для создания устойчивых, долгосрочных отношений партнеры должны стремиться к тому, чтобы быть на одном уровне с точки зрения эмоциональной зрелости, психологической зрелости, ценностей, целей и предпочтений, что более осуществимо в отношениях с меньшей разницей в возрасте или вообще без нее.

Читайте нас также:
#отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
2
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Два фрукта в день вместо ботокса: как это работает
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
Как восстановить нейроны головного мозга: 7 способов в зависимости от причины
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
6 мифов о холестерине и почему их должен знать каждый
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя
Откроется персональная выставка армянской фотохудожницы Наиры Косян о стандартах красоты и принятии себя 161
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения
Уход за бижутерией: как правильно чистить и хранить украшения 103
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить
Тревожные звоночки: если вы замечаете это — отношения стоит прекратить 169
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета
Секрет молодости 67-летней Мадонны: что такое макробиотическая диета 213

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 8
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 0
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 12
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных
ЧП и криминал
На свободу с нечистой совестью: в Британии по ошибке выпустили из тюрем сотни заключенных 37
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа»
В мире
1
Пашинян: Армения и США обсуждают открытие «Пути Трампа» 1 41
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 56
Динамика торгов внушает оптимизм. Иконка видео
Бизнес
Почему фондовые рынки Азии опережают США 8
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал?
Политика
Зарыть топор войны. Кризис во власти миновал? 0
Кадр: Telegram-канал ImpNavigator
Техно
Испытания китайских самолетов шестого поколения показали на видео 12

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео