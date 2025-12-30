Под строительство переданы очередные 19 километров южного участка основной трассы проекта "Rail Baltica", что в целом составит более 30 километров, сообщили представители национального исполнителя проекта ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL).

EDzL и строитель магистрали "ERB Rail" подписали акт о начале строительных работ по следующим трем разрешениям на строительство 19,62 километра, и на этом участке можно будет начать работы по строительству основной трассы.

Первоначально эти три разрешения на строительство будут использоваться для проведения основных работ, таких как вырубка леса, удаление пней и сканирование неразорвавшихся боеприпасов. Также будет построена железнодорожная насыпь" подъездные дороги, водопропускные трубы и водостоки.

По данным EDzL, на южном участке магистрали "Rail Baltica" длиной 45 километров от Мисы до границы с Литвой в общей сложности действует 11 разрешений на строительство, то есть 11 мелких и крупных строительных площадок. В настоящее время ведутся работы по семи разрешениям на строительство общей протяженностью более 30 километров, где будут проводиться основные работы и строительство насыпи.

С начала года подготовительные работы на южном участке магистрали были проведены по первым четырем разрешениям на строительство протяженностью 11 километров. Из 250 необходимых леса были вырублены примерно на 116 гектарах будущей железнодорожной трассы, а около 84 гектаров находятся в процессе вырубки.

В то же время было завершено сканирование на наличие неразорвавшихся боеприпасов в районе первых четырех разрешений на строительство, и к началу декабря было найдено и обезврежено 100 взрывоопасных предметов, сообщает EDzL.

Уже сообщалось, что, по данным "RB Rail", стоимость первого этапа "Rail Baltica" в странах Балтии может составить 14,3 млрд евро, в том числе 5,5 млрд евро в Латвии; однако возможна экономия до 500 млн евро за счет оптимизации технических решений, а также другие виды экономии.