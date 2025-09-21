Baltijas balss logotype
Дата публикации: 21.09.2025
Шакшука по-испански: рецепт идеального перекуса

Средиземноморская кухня известна своей простотой и пользой. Одно из ее звездных блюд — шакшука, ароматное сочетание овощей, пряностей и яиц.

Этот завтрак давно покорил кухни мира, а теперь у него есть и интересная испанская интерпретация, которая на вкус особенно насыщенна благодаря сочетанию томатов, сладкого перца и специй. Фудблогер Eric Lahuerta поделился собственным рецептом шакшуки и кулинарными лайфхаками.

Рецепт

Ингредиенты:

  • Лук 2 шт.

  • Чеснок 4 зубчика

  • Красный болгарский перец 1 шт.

  • Помидоры черри 10 шт.

  • Томатная паста 1 ст. л

  • Соус из томатов 400 мл

  • Яйца 3 шт.

  • Кумин 1 ч. л

  • Паприка (сладкая) 1 ч. л

  • Оливковое масло 2-3 ст. л

  • Соль

  • Черный перец

  • Зеленый лук

Приготовление

  • Нарежьте лук полукольцами, а чеснок измельчите.

  • В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук с чесноком на малом огне в течение 20 мин до мягкости.

  • Добавьте нарезанный перец и тушите еще 10 мин.

  • Выложите разрезанные пополам черри, тушите 5 мин.

  • Добавьте томатную пасту, кумин и паприку, хорошо перемешайте.

  • Влейте томатный соус, уменьшите огонь и тушите 5 мин, пока жидкость немного не испарится.

  • Сделайте углубление в соусе и аккуратно вбейте яйца. Накройте крышкой и готовьте, пока белок не схватится, а желток останется слегка жидким.

  • Посыпьте зеленым луком и по желанию подавайте с хрустящим багетом или лавашем.

Шакшука по-испански — это идеальное блюдо для бранча или даже легкого ужина. Ароматное, красочное, питательное и одновременно простое в приготовлении.

Оставить комментарий

