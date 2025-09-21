Шакшука по-испански: рецепт идеального перекуса

Средиземноморская кухня известна своей простотой и пользой. Одно из ее звездных блюд — шакшука, ароматное сочетание овощей, пряностей и яиц.

Этот завтрак давно покорил кухни мира, а теперь у него есть и интересная испанская интерпретация, которая на вкус особенно насыщенна благодаря сочетанию томатов, сладкого перца и специй. Фудблогер Eric Lahuerta поделился собственным рецептом шакшуки и кулинарными лайфхаками.

Рецепт

Ингредиенты:

Лук 2 шт.

Чеснок 4 зубчика

Красный болгарский перец 1 шт.

Помидоры черри 10 шт.

Томатная паста 1 ст. л

Соус из томатов 400 мл

Яйца 3 шт.

Кумин 1 ч. л

Паприка (сладкая) 1 ч. л

Оливковое масло 2-3 ст. л

Соль

Черный перец

Зеленый лук

Приготовление

Нарежьте лук полукольцами, а чеснок измельчите.

В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук с чесноком на малом огне в течение 20 мин до мягкости.

Добавьте нарезанный перец и тушите еще 10 мин.

Выложите разрезанные пополам черри, тушите 5 мин.

Добавьте томатную пасту, кумин и паприку, хорошо перемешайте.

Влейте томатный соус, уменьшите огонь и тушите 5 мин, пока жидкость немного не испарится.

Сделайте углубление в соусе и аккуратно вбейте яйца. Накройте крышкой и готовьте, пока белок не схватится, а желток останется слегка жидким.

Посыпьте зеленым луком и по желанию подавайте с хрустящим багетом или лавашем.

Шакшука по-испански — это идеальное блюдо для бранча или даже легкого ужина. Ароматное, красочное, питательное и одновременно простое в приготовлении.