Шакшука по-испански: рецепт идеального перекуса

Средиземноморская кухня известна своей простотой и пользой. Одно из ее звездных блюд — шакшука, ароматное сочетание овощей, пряностей и яиц.
Этот завтрак давно покорил кухни мира, а теперь у него есть и интересная испанская интерпретация, которая на вкус особенно насыщенна благодаря сочетанию томатов, сладкого перца и специй. Фудблогер Eric Lahuerta поделился собственным рецептом шакшуки и кулинарными лайфхаками.
Рецепт
Ингредиенты:
-
Лук 2 шт.
-
Чеснок 4 зубчика
-
Красный болгарский перец 1 шт.
-
Помидоры черри 10 шт.
-
Томатная паста 1 ст. л
-
Соус из томатов 400 мл
-
Яйца 3 шт.
-
Кумин 1 ч. л
-
Паприка (сладкая) 1 ч. л
-
Оливковое масло 2-3 ст. л
-
Соль
-
Черный перец
-
Зеленый лук
Приготовление
-
Нарежьте лук полукольцами, а чеснок измельчите.
-
В сковороде разогрейте оливковое масло и обжарьте лук с чесноком на малом огне в течение 20 мин до мягкости.
-
Добавьте нарезанный перец и тушите еще 10 мин.
-
Выложите разрезанные пополам черри, тушите 5 мин.
-
Добавьте томатную пасту, кумин и паприку, хорошо перемешайте.
-
Влейте томатный соус, уменьшите огонь и тушите 5 мин, пока жидкость немного не испарится.
-
Сделайте углубление в соусе и аккуратно вбейте яйца. Накройте крышкой и готовьте, пока белок не схватится, а желток останется слегка жидким.
-
Посыпьте зеленым луком и по желанию подавайте с хрустящим багетом или лавашем.
Шакшука по-испански — это идеальное блюдо для бранча или даже легкого ужина. Ароматное, красочное, питательное и одновременно простое в приготовлении.
