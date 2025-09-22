Что полезно перекусить перед сном, чтобы не просыпаться

То, чем вы перекусываете перед сном, напрямую влияет на его качество. Разберёмся, какие продукты помогут спать всю ночь без пробуждений.

Натуральный мед считается идеальным продуктом для потребления перед сном, рекомендует worldhealthinfo.net. Хотя он очень сладкий, мед помогает организму во время сна набраться сил. Он содержит идеальное количество фруктозы и глюкозы и способствует хорошей работе печени.

Что происходит в вашем организме, если употребляете мед перед сном?

Если вы едите мед перед сном, ваша печень будет иметь достаточно ресурсов, чтобы правильно функционировать ночью. Специалисты рекомендуют съедать две чайные ложки натурального меда, чтобы не позволить мозгу реагировать, когда снижается уровень глюкозы. Кроме того, мед способствует выработке мелатонина, который регулируют циркадный ритм.

Мед имеет и другие преимущества: антибактериальное, противогрибковое и уменьшает раздражение горла.

Источник: noi.md