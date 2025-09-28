Новое исследование, озвученное на встрече Европейского общества анестезиологии и интенсивной терапии, показало, что у мужчин среднего возраста риск летального исхода после операции примерно на 50% выше, чем у женщин.

Исследование, которое проводилось среди 100 000 пациентов, показало, что уровень смертности у мужчин в возрасте от 40 лет выше, чем у женщин.

Чтобы выяснить причины этой ситуации, доктор Димислав Андонов и его коллеги из Технического университета Мюнхена (Германия) проанализировали данные о ста тысячах пациентов, которые перенесли операции в университетской больнице с января 2014 года по март 2020 года.

Обращения включали в себя широкий спектр плановых процедур, таких как замена тазобедренного сустава и лечение онкологии, а также экстренные операции из-за острого аппендицита и автокатастроф.

Часто представители сильного пола обращаются к врачу уже на поздних стадиях заболевания.

У лиц моложе 40 лет не было обнаружено никакой связи между полом и помещением в реанимацию. Однако в возрастной группе 41—80 лет мужчины чаще поступали в отделение интенсивной терапии, нуждались в вентиляции лёгких и умирали перед выпиской, чем женщины того же возраста.

При этом риск умереть у мужчин данной возрастной группы оказался на 50% выше, чем у женщин, а самая высокая смертность наблюдалась среди пациентов от 40 до 60 лет.

Ученые объяснили это тем, что среди сильного пола намного чаще встречаются сердечно-сосудистые проблемы, которые требуют хирургического вмешательства. Кроме того, мужчины чаще женщин попадают в автомобильные аварии.

Нежелание мужчин обращаться к врачу тоже играет свою роль, поскольку женщины более осторожны и склонны следить за своим здоровьем.

Представители сильного пола намного реже проходят медицинские осмотры, поэтому онкология или другие серьёзные заболевания обнаруживаются уже на поздних стадиях.

