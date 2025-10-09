В преддверии Рождества, 6 декабря в 19:00 в Рижском Домском соборе состоится самое волшебное музыкальное событие – «Рождественская прелюдия» мировой оперной дивы Инессы Галанте. Уже тринадцатый год подряд в этот день на сцену выходят выдающиеся артисты, чтобы подарить слушателям атмосферу самого доброго праздника в году. Этот концерт стал одной из самых светлых предновогодних традиций Латвии и визитной карточкой Риги.

Зрители «Рождественской прелюдии» откажутся в атмосфере величественного убранства Домского собора, под сводами которого прозвучат шедевры классической музыки, наполняя сердца и душу светлым рождественским настроением.

Слушателей ожидает встреча с ярким контратенором и исполнителем барочной музыки Сергеем Егерсом, выдающимся композитором и органистом Айварсом Калейсом, блистательной солисткой Латвийской национальной оперы и балета - сопрано Инной Клочко, проникновенным тенором и солистом Латвийской национальной оперы и балета Артемом Сафроновым, и конечно же, с оперной дивой и украшением сцены Инессой Галанте. Аккомпанировать исполнителям за роялем будет талантливый пианист, победитель многочисленных музыкальных конкурсов Александр Калейс.

Следуя одной из главных целей фонда Инессы Галанте – давать путёвку в жизнь молодым талантам, - в концерте также примут участие яркие юные восходящие звёзды, победители конкурса “Таланты Инессы Галанте”. Неповторимую трогательную атмосферу «Рождественской прелюдии» всегда создает выступление хора мальчиков Рижской первой музыкальной школы имени Язепа Медыня под руководством Романа Ванагса.

«Концерт “Рождественская прелюдия” для меня и всех участников - это особая традиция Каждый год я с особым трепетом жду этой встречи с публикой, чтобы вместе пережить чудо музыки, наполнить сердца светом, добром и радостью, которую несёт Рождество. В эти мгновения особенно остро ощущаешь, как музыка способна объединять людей и дарить им веру в чудо. Я приглашаю вас всех на этот концерт - мы готовим для вас особую программу и немало сюрпризов, чтобы этот вечер стал по-настоящему незабываемым» - поделилась Инесса Галанте.

В этот праздничный вечер интерьер Домского собора сказочно преобразят динамичные световые инсталляции, гармонично вписанные в музыкальный контекст.

«Рождественская прелюдия» — одно из самых незабываемых событий культурной жизни Риги, концерт, который не должен пропустить ни один любитель музыки.

