Идеальная прихожая — это не только про интерьер, но и про гигиену. На улице — дождь, грязь, реагенты, а дома хочется чистоты и уюта. Как сохранить порядок и не превращать вход в постоянную зону уборки? Вот несколько простых, но эффективных решений.

1. Коврик — первая линия обороны

Без него никуда. Но важно не ограничиваться одним ковриком у двери. Разместите два коврика — один снаружи, другой внутри. Первый задержит крупную грязь, второй впитает остатки влаги.

Не забывайте ухаживать за ними:

пылесосьте регулярно,

мойте или выбивайте,

а при сильном загрязнении стирайте.

Даже самый лучший коврик не будет работать вечно — его нужно время от времени менять.

2. Лоток для обуви

Простое, но гениальное решение — лоток с бортиками. Сняли обувь — поставили прямо туда, и грязь осталась внутри. Его легко помыть, а если добавить на дно впитывающую салфетку или коврик, подошвы останутся почти сухими.

Совет: подберите лоток под стиль прихожей — металлический, пластиковый или деревянный вариант легко впишется в любой интерьер.

3. Мыть обувь сразу после возвращения домой

Это вариант для тех, кто любит идеальную чистоту. Мытьё обуви сразу после прогулки избавит вас от постоянной уборки пола и продлит жизнь вашей паре.

Главное — очищать не только подошву, но и верх. После мойки поставьте обувь на решётку или полотенце, чтобы она просохла. Для быстроты держите под рукой компактную швабру с отжимом — пару движений, и прихожая снова чистая.

Итог

Немного организации — и никакая слякоть не страшна. Двойной коврик, обувной лоток и привычка быстро убирать грязь помогут сохранить прихожую опрятной даже в самый грязный сезон.