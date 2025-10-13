Холодный ветер, перепады температур и сухой воздух в помещениях быстро забирают влагу из тонкой кожи губ, отсюда шелушения, трещинки и тусклый цвет. Осенью уход лучше сделать регулярным и понятным, чтобы вернуть мягкость и комфорт уже через несколько дней. Косметолог Ирина Созинова рассказала, как правильно это делать.

Бережное очищение каждый день

Губы нельзя умывать агрессивными пенками и мылом. Достаточно теплой воды и мягкого снятия помады очищающим бальзамом или мицеллярной водой без спирта. «После улицы промокните губы бумажным полотенцем и нанесите тонкий слой бальзама, уберите из рутины привычку снимать стойкую помаду трением — это травмирует, усиливает шелушения и делает трещинки глубже. Ищите в составе: пантенол, аллантоин, глицерин, бетаин. Эти компоненты уменьшают раздражение и удерживают влагу», — говорит эксперт.

Интенсивное увлажнение днем и ночью

Осенью лучше иметь два продукта: дневной легкий бальзам для улицы и плотную ночную маску. Днем нужна защита от ветра и испарения, ночью — восстановление. Наносите бальзам за 15 минут до выхода и обновляйте после еды или напитков. На ночь щедро распределите маску для губ и захватите контур, а утром пройдитесь влажным ватным диском и снова нанесите бальзам тонким слоем. Тут хороши гиалуроновая кислота, сквалан, масло ши, масло жожоба, керамиды в составе средства. Для очень сухой кожи под ночную маску можно точечно добавить каплю чистого сквалана.

Мягкий пилинг раз в неделю

Скрабы с крупными кристаллами сахара осенью легко травмируют, лучше использовать ферментный или кислородный пилинг для губ либо мелкодисперсный скраб кремовой текстуры — пятью легкими движениями по влажным губам и сразу наносите бальзам. «Если есть трещины, пилинг переносим на неделю, пока не заживут. При стойких корочках помогает компресс: нанесите плотный слой бальзама на пятнадцать минут, промокните и только потом делайте очень деликатный пилинг. Обратите внимание на ферменты папайи, молочная кислота в низких процентах, мелкие восковые частички, витамин Е в составе косметики», — советует косметолог.

Защита на улице и SPF в городе

Даже в пасмурную погоду ультрафиолет сушит и провоцирует пигментацию по контуру, осенью уместен бальзам с SPF не ниже 15 для дневных прогулок. На ветру выбирайте воск и масла, которые создают тонкую пленку и препятствуют испарению влаги. На морозе используйте многослойный подход: сначала увлажняющий бальзам, затем более плотный защитный. Если губы склонны к герпесу, держите в сумке профилактический бальзам с цинком и аминокислотами.

Привычки, которые лечат лучше любой помады

Облизывать губы на ветру — прямой путь к трещинам, так что избавляйтесь от этой привычки. Пейте достаточно воды в течение дня, а в меню добавьте жирные кислоты — рыба, орехи, оливковое масло поддерживают липидный барьер изнутри. Дома поставьте увлажнитель воздуха, особенно когда включат отопление. Для стойких матовых помад используйте праймер или базовый бальзам, дайте ему впитаться и только потом наносите цвет. Снимайте макияж сразу после возвращения домой и оставляйте губам время «дышать».