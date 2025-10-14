Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике и предотвратить его повторное появление? Натуральные поглотители запаха, экспресс-средства и покупные освежители — в нашем обзоре.

Если холодильник новый...

Холодильник, как любая новая бытовая техника, имеет свой запах. Чтобы он не смешивался с ароматом любимой еды, перед использованием запах нового холодильника нужно устранить.

Используйте для этого теплый раствор воды с питьевой содой или любое моющее средство. Не забудьте помыть и наружные части холодильника. Затем вытрите насухо все поверхности и оставьте дверцу открытой на пару часов, чтобы проветрить рабочие камеры. После этого можете смело загружать холодильник продуктами.

…и если старый

Даже если вы плотно закрываете все банки и контейнеры с едой, со временем симфония ароматов из вашего холодильника перестает радовать обоняние. Неопознанные пищевые объекты наполняют его сомнительными нотками. Значит, настало время вымыть холодильник или хотя бы очистить специальное сливное отверстие внутри камеры (оно имеет обыкновение засоряться). Производители обычно рекомендуют проделывать эту процедуру раз в год.

Избавиться от нажитого запаха помогут народные средства.

Уксус: протрите стенки холодильника тряпочкой, смоченной в растворе уксуса (развести водой 50 на 50). Пищевая сода: вымойте холодильник водным раствором соды. А затем поставьте в него открытую емкость с содой и меняйте ее раз в 3 месяца. Сода отлично поглощает запахи. Нашатырный спирт: поможет в самых тяжелых случаях, когда холодильник вымыт, а запах остался. Натрите стенки холодильника изнутри нашатырным спиртом и оставьте дверцу открытой на весь день. Древесный или активированный уголь. Измельчите горсть угля, насыпьте в блюдечко и оставьте в холодильнике на день. Лимонный сок. Вымойте холодильник изнутри или хотя бы протрите влажной тряпочкой с капелькой лимонного сока.

Операция «Предотвращение»

Чтобы запаха не было и впредь, помогут пищевые абсорбенты. Выбирайте из списка понравившийся, и пусть он пропишется в вашем холодильнике.

Ржаной хлеб: обычный черный хлеб нарежьте кусочками и разложите на несколько тарелочек. Поставьте по одной на каждую из полок холодильника. Рисовые зерна: насыпьте на блюдце и поместите в холодильную камеру. Разрезанный лук, яблоко и картофелина тоже прекрасно впитывают запахи. Только такие натуральные абсорбенты придется менять раз в несколько дней. Ароматные травы и специи: храня в холодильнике базилик, куркуму, гвоздику, эстрагон, корицу, сельдерей, чабрец, вы тем самым препятствуете образованию неприятных запахов. Поможет также экстракт ванили — при необходимости протрите полки ватным тампоном, пропитанным ароматной жидкостью. Апельсин, лимон: в качестве освежителя воздуха можно использовать апельсиновые корочки или дольки лимона. Соль, сахар: просто поставьте в холодильник открытую емкость с солью или сахаром, и от неприятного запаха очень скоро не останется и следа.

Хозяйке на заметку

В магазинах уже давно появились поглотители запаха для холодильников, а также очистители-ионизаторы. Они абсорбируют даже самые сильные запахи от рыбы, чеснока, лука, а заодно ионизируют внутреннее пространство холодильной камеры. Стоят подобные бытовые гаджеты не так уж и дорого, буквально от 300 рублей. Так что вам решать — платить деньги за освежитель на основе экстракта лимона либо просто нарезать лимон и оставить его на полке холодильника.

Кстати

Помните, что холодильник нельзя ставить вблизи батареи отопления или плиты. Эксперты объясняют, что от этих источников тепла холодильник будет нагреваться и тратить больше энергии на охлаждение. А это — повышенные счета за электричество. Кроме того, это добавочная нагрузка на мотор, который быстрее выйдет из строя. Ну а перепады температур, которые неизбежно возникают каждый раз, когда вы открываете дверцу холодильника при таком соседстве, могут нарушить микроклимат в камере. Как результат — продукты быстрее портятся.

Мнение эксперта:

– Если пользуетесь средствами для мытья, обращайте внимание на состав.

Вредные компоненты: высокая концентрация (более 5%) анионных поверхностно активных веществ (ПАВ). Они разрушают защитную оболочку кожи, вызывают аллергию, нарушают жировой обмен. Фосфаты и фосфонаты нарушают кислотно-щелочной баланс клеток кожи.

Что выбрать: хозяйственное мыло, использовать перчатки.

Как обойтись без химии: пищевая сода, горчичный порошок, сухая кофейная гуща. Если есть возможность, мойте посуду в горячей воде сразу после использования. Можно сделать самим хорошее средство, которое дочиста отмывает жирные сковородки и стекло: 100 г хозяйственного мыла, 250 мл воды, ¼ пачки пищевой соды, горчичный порошок, молотая цедра лимона и молотый кофе (по 50 г каждого), 0,5 ч. л. столового уксуса, 15 мл буры в глицерине (половина флакона). Вместо уксуса можно использовать 1 ст. л. лимонного сока.

