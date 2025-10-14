Всем нам хочется оставаться молодыми и прекрасными как можно дольше и радоваться отражению в зеркале. Секрет популярности гимнастики для лица (фейсфитнеса, фейбилдинга) понятен. Тренеры обещают подтянуть овал лица, сократить морщины и обрести сияющую кожу без походов к пластическому хирургу, филлеров и дорогих косметических процедур.

Всего пятнадцать минут в день, которые вы посвятите выполнению определенных упражнений — и результат, как говорится, на лицо. Насколько безопасен метод, всем ли он подходит и есть ли от него реальная польза, мы обсудили с врачом-косметологом и дерматологом Оксаной Балановой.

Face yoga: красивая теория

Комплекс упражнений для мышц лица придумал пластический хирург из Германии Рейнхольд Бенц еще в 1930 году. На создание методики его вдохновила 40-летняя балерина Ева Хоффман, чье тело находилось в прекрасной физической форме, но вот кожа лица утратила свежесть. Позже появилось множество разных методик и практик.

Адепты фесфитнеса играют на главных страхах женщины: боль во время инъекций, высокая стоимость процедур, непонимание механизмов их действия, непредсказуемый результат пластических операций. В соцсетях фейсфитнес подается как безопасный способ подтянуть лицо и сохранить молодость. Блогеры и тренеры демонстрируют упражнения, которые, по их словам, укрепляют мышцы, улучшают кровообращение и выравнивают овал. Видеоролики обычно смонтированы таким образом, что за считанные минуты человек начинает выглядеть бодрее и подтянутее.

«Однако реальность сурова. Мышцы лица устроены иначе, чем мышцы тела. Они и так находятся в постоянной работе: мы улыбаемся, щуримся, разговариваем, выражаем эмоции, и эта постоянная активность создает нагрузку сама по себе. Морщины чаще появляются не из-за слабости мышц, а, напротив, из-за их чрезмерной активности. Именно поэтому в таких случаях дополнительные упражнения не решают проблему, а закрепляют ее», — отмечает Оксана Баланова.

Ограничения метода

Как считает эксперт, несмотря на то, что фейс-йога может улучшить микроциркуляцию, снять напряжение в области челюсти и подарить ощущение подтянутости, рассматривать ее как универсальный и единственный инструмент однозначно не стоит. Она подходит не всем и имеет свои риски.

«У людей с активной мимикой, бруксизмом или склонностью к спазмам гимнастика нередко усиливает асимметрию или приводит к углублению морщин», — говорит Оксана Баланова. Особенно опасна методика людям с так называемым «мелко морщинистым» типом старения.

Научная база тоже пока ограничена. Есть отдельные исследования, которые фиксируют положительное восприятие участниками своего внешнего вида после курса упражнений, но выборки там небольшие, сроки наблюдения короткие, а результаты, в основном, субъективные. Автор этой статьи сама практиковала методику в течение пяти лет, став участницей популярного онлайн-курса.

На собственном опыте

Мое увлечение гимнастикой для лица случилось в эпоху пандемии, когда все сидели на карантине и всевозможные тренинги были на пике популярности. Надо сказать, уколов я всегда боялась, как и неприятных последствий в виде гематом и синячков. Увлекшись идеей и приобретя онлайн-курс, я стала регулярно заниматься фейсфитнесом. Положительные моменты, которые хочется отметить:

улучшение осанки (упражнения были и для шеи, и для осанки),

овал лица оставался потянутым,

ушли отеки, одутловатость, которую раньше иногда наблюдала,

улучшился цвет лица,

в целом ощущение приятной потянутости.

Но с течением времени я стала замечать углубление морщин в области лба — и теперь делаю упражнения только на расслабление мышц. А кожа все равно теряет тонус, и овал лица начал немного провисать. В общем, подумываю о том, что без косметических процедур все равно не обйтись.

Face yoga как ритуал, а не панацея

«Фейсфитнес можно рассматривать как дополнительный элемент заботы о себе. Он помогает расслабиться, почувствовать контроль над телом и лицом, создать ощущение внутренней работы. Для кого-то это способ переключиться, уделить время себе, снизить уровень стресса. Однако важно помнить: ее возможности ограничены», — считает наш эксперт.

Face yoga не подходит людям с выраженной мимикой и склонностью к спазмам. Она точно не является альтернативой медицинским процедурам и не заменяет работу косметолога.

Где контент, а где результат

Фейсфитнес — это красивая история, упакованная для социальных сетей. Это эстетичный процесс, который приятно смотреть и пробовать, но по факту он дает скорее эмоциональный эффект, чем устойчивый медицинский результат.

«Face yoga может принести пользу как мягкая практика: улучшить микроциркуляцию, снять напряжение, подарить ощущение свежести, но ее эффективность в борьбе с возрастными изменениями ограничена, а в некоторых случаях она способна усугубить проблему», — считает врач-косметолог.

Если у вас есть цель сохранить естественную красоту и здоровье кожи, важно действовать комплексно. Здоровый образ жизни, регулярная физическая активность, соблюдение режима сна и правильное полноценное питание помогут вам оставаться в форме и выглядеть моложе. Что касается фейсфитнеса, с осторожностью подходите к методике. Прежде чем выполнять упражнения, проконсультируйтесь со специалистом и помните, что «волшебная гимнастика» — это не панацея.