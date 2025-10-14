Baltijas balss logotype
Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью

Люблю!
Дата публикации: 14.10.2025
womanhit
Изображение к статье: Юбка-миди и макси — тренд сезона: как носить осенью

Осенью хочется тепла, движения и многослойной драматургии в образе. Юбка-миди и макси дают все сразу: вытягивают силуэт, красиво колышутся при ходьбе и невероятно универсальны, поскольку дружат почти со всем, что водится в вашем гардеробе. Стилист Маша Ведерникова дала пять рабочих приемов стилизации на каждый день и на выход.

Верх короче — ноги длиннее

Самый простой способ вытянуть пропорции — уравновесить длину юбки укороченным верхом. К базовой миди из плотного трикотажа наденьте укороченный жакет или кардиган до талии, добавьте ремень средней ширины и получите аккуратный силуэт с акцентом на линии талии. «Если нужен уют, выбирайте свитер до косточки бедра и заправляйте передний край внутрь юбки, так появляется легкая вертикаль. В прохладные дни работает формула из трех слоев: тонкая водолазка, короткий жакет и пальто до середины икры», — объясняет эксперт.

Обувь меняет настроение быстрее всего

Юбка-миди в паре с ботильонами создает стройную линию ноги и делает образ собранным. Если хочется мягкости и воздуха, берите высокие сапоги с голенищем по ноге и оставляйте между ними и подолом тонкую полоску. К джинсовой или шерстяной макси отлично подходят дерби или грубые ботинки, они добавляют характер и стабилизируют образ, особенно с объемным шарфом и пальто прямого кроя. На вечер срабатывает смена на туфли с закрытым мысом и невысоким каблуком.

ac9.jpg

Фактура решает половину задачи

Осенью фактуры «звучат» так же громко, как цвет. Гладкая кожа или экокожа в длине миди любит мягкий верх — трикотаж, кашемир, велюровый джемпер. Плиссе лучше раскрывается с простыми формами верха: ровная рубашка, спокойный свитер, тонкая водолазка. «Твидовые и шерстяные макси дружат с чем-то чуть более гладким, чтобы образ не „шуршал“ сразу весь. Если юбка тянет внимание на себя, делайте верх тише и оставляйте один акцент, пусть это будут серьги-капли, яркая помада или сумка насыщенного цвета, а не все сразу», — советует стилист.

Пальто, куртка, тренч — как подружить длины

Длина к длине — безопасный и стильный ход. Пальто по икру с макси выглядит монолитно и вытягивает силуэт, особенно если обувь и колготки близки по цвету к низу. С косухой работает противопоставление: тяжелая куртка и летящая миди делают образ динамичным. Тренч, в свою очередь, дает вертикаль, поэтому лучше оставить юбку без лишних деталей и добавить акцент на поясе. С укороченной стеганой курткой выбирайте макси с небольшой расклешенностью, чтобы низ не терялся.

617.png

Цвет и принт без ошибок

Монохром собирает образ за секунду. Молочная макси, светлый свитер, бежевое пальто — и уже есть мягкая роскошь без усилий. Темный монохром работает так же. Черная миди, черные ботильоны, пальто оттенка графит. Если хочется принта, начните с клетки или тонкой полоски на юбке и поддержите одним предметом сверху. Пусть это будет шарф или рубашка в родственной гамме: например, к винной юбке подберите пыльно-розовый или кремовый верх, к бутылочно-зеленой — светло-серый или молочный. Когда возникают сомнения, держите правило двух спокойных тонов и одного более яркого, который расставляет акценты.

999_large.jpg

#мода
Видео