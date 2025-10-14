Baltijas balss logotype
Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку

Люблю!
Дата публикации: 14.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Почему команда «нельзя» не работает: как действительно воспитывать собаку

Многие хозяева уверены, что команда «нельзя» — универсальный способ остановить питомца. Но зоопсихологи предупреждают: слишком частое её использование не только не помогает, но и может навредить отношениям между человеком и собакой. Вместо жёстких запретов специалисты советуют использовать другие методы — мягкие, но гораздо более действенные.

Почему «нельзя» неэффективно

Представьте: собака грызёт тапок, вы говорите «нельзя» — она отпускает, но вскоре возвращается к добыче. Дело в том, что питомец воспринимает ситуацию как игру или соревнование. Он не понимает, что нарушает запрет, а просто «спорит» с вами за предмет. Со временем это лишь укрепляет плохую привычку.

Что делать вместо запрета

  1. Используйте отвлечение — создайте неприятный, но безопасный шум: постучите ложкой по кастрюле или хлопните в ладоши.
  2. Избегайте зрительного контакта — не фиксируйте внимание на собаке.
  3. Как только питомец отвлёкся и посмотрел на вас, прекратите шум.
  4. Повторяйте, пока животное не поймёт, что нежелательное действие вызывает неприятный эффект.

Так у собаки формируется устойчивая связь: действие → неприятный звук → прекращение действия.

Как закрепить правильное поведение

Чтобы собака поняла, чего вы хотите, важно предложить ей альтернативу. Если она грызёт обувь — дайте игрушку. Если прыгает на гостей — попросите «сидеть». Каждый раз, когда питомец выбирает верное поведение, хвалите и поощряйте лакомством.

Главный принцип дрессировки — не наказание, а понимание. Когда собака чувствует вашу поддержку и видит логику в ваших действиях, она слушается охотнее и быстрее усваивает правила.

Источник: whoopee

#собака
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео