Всем хорош нынешний осенний фаворит: он и теплый (все благодаря особенности материала — плотному, густому ворсу), и при этом дышащий (ведь натуральный вельвет — это вид хлопчатобумажной ткани), выглядит одновременно представительно и демократично. Вельвет в отличие от своих прямых конкурентов, шерсти и джинсы, не может похвастаться стабильной, непреходящей актуальностью: он то привлекает внимание дизайнеров, то вновь оказывается в числе всеми забытых тканей с пометкой «немодно».

Наследие королей

Свою историю вельвет ведет со Средних веков. Тогда этот материал относился к типу бархатных, хоть бархат и производился из шелка. И тем не менее благодаря ворсу тонкой выделки вельвет напоминал собрата тактильно и визуально, что причислило его к так называемым corde duroi — королевским тканям. Стоимость небольшого отреза могла достигать космических по тем временам цифр. Сегодня вельвет стал куда более доступным и распространенным: из него шьются не королевские одежды, но прекрасные костюмы, сумки, шляпы, им обтягивается обувь и даже мебель. Несмотря на «бархатный» статус, вельвет куда менее капризен, чем его шелковый коллега. И все же ухаживать за вельветовыми вещами стоит аккуратно: стирать, вывернув наизнанку, вручную или на деликатном режиме, не отбеливать, агрессивно не отжимать, обязательно расправлять перед сушкой и не гладить, а отпаривать. Все эти предосторожности необходимы для того, чтобы сохранить фактуру ткани.

Долой серость

Когда мы говорим о вельветовых вещах, первым делом на ум приходят брюки или жакеты в сдержанных, часто природных оттенках. Мы так привыкли к этому сочетанию, что более смелые миксы и цвета могут показаться слишком эксцентричным выбором. Но не стоит пугаться интенсивной палитры! В конце концов серая и тоскливая осень, плавно переходящая в долгую зиму, и так не радует нас красками — но вполне возможно раскрасить свои будни самостоятельно. Например, с помощью яркого плаща из вельвета. Идеальный мы обнаружили в коллекции Sergio Hudson 2025–2026: классические два борта, прямой крой, акцент на талии с помощью ремня — классика осеннего жанра, исполненная в цвете ультрамарин. С таким верхом стоит очень аккуратно подбирать низ: сюда подойдут черные или серые брюки. А вот мастодонты из Chanel представили тройку, которая точно станет настоящим хитом сезона: свободные брюки, жилет по фигуре и укороченная куртка-пиджак, на создание которой дизайнеров вдохновил необычайно модный этой осенью бомбер. Но главное — цвет: костюм выполнен в пыльно-голубом оттенке, напоминающем вытертую джинсу. Таким образом Матье Блази, креативный директор Chanel, воедино соединил главные Max Mara модные тенденции.

Хочется цвета, но не хочется рисковать? Вам к Victoria Beckham. Дизайнеры бренда представили публике комфортный и при этом элегантный образ, построенный на сочетании брюк-парашютов, очень необычно смотрящихся в вельвете, и более привычно выглядящей приталенной рубашки из этого материала. Следуем за творческой мыслью миссис Бекхэм и перехватываем талию тонким контрастным ремешком — вы в тренде!

Дорого-богато

Расслабленный и атмосферный богемный стиль сам по себе находится на вершине популярности этой осенью, а уж бохо-образы, построенные с включением вельвета, обретают статус легенд. Бахрома, юбки-трапеции и солнцеклеш, клешеные же брюки, рубашки с удлиненными воротничками, платья-туники — только представьте себе, как изысканно и необычно будут смотреться эти вещи в бархатистом материале. Так, флагман бохо-эстетики, марка Etro, представила костюм-двойку, в который можно вложиться как в модную инвестицию: прямые брюки глубокого коричневого цвета будут актуальны всегда, в то время как пиджак с длинной бахромой от талии станет играть роль модного акцента. Ударились в цыганскую эстетику и Burberry — чего стоит золотой вельвет, который лидер бренда Дэниел Ли включил почти во все выходы. Разумеется, самыми запоминающимися стали два комплекта: расслабленная туника-рубашка в черно-золотом сочетании и золотой ворсистый брючный костюм. Богато, смело и очень, очень модно! Наконец, настоящий мастер-класс по созданию истинно богемных образов из вельвета с набивным принтом (к слову, популярный пейсли — тот самый «турецкий огурец») продемонстрировала креативная команда марки Ralph Lauren: платье-рубашка с рукавами фонариками из ткани в косой рубчик выглядело на подиуме настоящим шедевром.

Ближе к природе

Естественная палитра — болотный, терракот, песочный, бежевый — идет, что греха таить, всем. Более того, вельветовые вещи в подобных оттенках не просто модные — они переходят в разряд классических, то есть тех, что не перестанут быть актуальны по прошествии сезона-двух. К чему же стоит присмотреться? Мы однозначно влюблены в костюм от Luisa Beccaria: на показе этот образ стал самым запоминающимся. Глубокий горчичный оттенок напоминает расплавленное золото, но в отличие от сияния драгоценных металлов из предыдущего тренда горчица — куда более сдержанный и уместный, например в офисе или на деловой встрече, цвет. Еще одна вариация на тему драгоценностей — изумрудно-зеленый бомбер от Polo Ralph Lauren: богатый, многогранный оттенок обладает уникальной способностью сочетаться со столь же глубоким синим, черным, серым, коричневым, терракотовым… Выбирая вельветовые вещи в такой палитре, вы совершаете долгосрочную инвестицию. Ну а если хочется больше тепла и света — стоит рассмотреть коллекцию Brunello Cucinelli. Осенне-зимняя линейка бренда — это страстное признание в любви вельвету и его модным возможностям: здесь и роскошные костюмы-двойки, и широкие брюки со стрелками шоколадного цвета, и светло-серые пальто из ворсистой ткани, и модные мидиюбки… Короче говоря, не знаете, чем вдохновиться при создании вельветового образа, — вам сюда!

Удачная комбинация

Наконец, стоит рассмотреть еще один влиятельный тренд — то, как мастерски некоторые дизайнеры смиксовали такой консервативный, казалось бы, вельвет, и необычный крой, цвет, фактуру. Словом, если хотите на основе традиционной ткани создать образ с намеком на эпатаж — смотрите в оба! Нам приглянулся канонический и простой на первый взгляд выход на показе Tory Burch: рубашка, вязаный свитер, широкие вельветовые брюки песочного оттенка… Стоп! Привычный мелкий рубчик вельвета выглядит вовсе не мелким: это буквально гигантские объемные полосы, составленные из полосок поменьше. Вот так в тихом омуте можно заприметить настоящих чертей. Или, например, вельветовый лук из коллекции Resort 2026 от Hermes: перед нами смелый вариант сочетания кроваво-алого и морковно-рыжего цветов, которые преображают вельветовую ткань, даруя ей иное прочтение. Наконец, как вы оцениваете вельвет, исполненный в… анималистическом принте? Не знаете, что и думать, — прислушайтесь к гигантам Versace, Valentino и Dolce&Gabbana: такие смелые решения наступившей осенью сыграют вам на руку.